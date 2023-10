Polizei-Hubschrauber über München ‒ Unbekannte Täter attackieren Mann mit Pfefferspray und Schlagstock

Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei zwei flüchtige Täter nach einem versuchten Raub in München. (Symbolbild) © Markus Klümper/dpa

Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Raub, bei dem die Täter einen Münchner mit Pfefferspray und Schlagstock attackierten und dann flohen.

München / Neuperlach ‒ Ein Münchner wurde bei einem versuchten Raub von zwei Tätern mit Pfefferspray und Schlagstock attackiert. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach den Flüchtigen auch einen Hubschrauber ein.

Versuchter Raub mit Pfefferspray und Schlagstock in München - Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Ein Zeuge alarmierte am Sonntag, gegen 22.15 Uhr, den Notruf 110, als er Hilferufe an der Staudinger Straße in Neuperlach hörte. Laut Polizei versuchten dort zwei unbekannte Täter einen 56-Jährigen auszurauben. Sie forderten Bargeld und griffen ihn mit den mitgebrachten Waffen an.

Aufgrund der vehementen Gegenwehr des Münchners ließen die beiden Täter jedoch von ihm ab und ergriffen die Flucht

Die eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizei-Hubschrauber führten zu keinem Erfolg. Der 56-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Die Täter wurden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1 : Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 176 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäische Erscheinung, normale bis schmale Gesichtsform, keine Brille; er war mit einem schwarzen Oberteil und einer Jeanshose bekleidet

: Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 176 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäische Erscheinung, normale bis schmale Gesichtsform, keine Brille; er war mit einem schwarzen Oberteil und einer Jeanshose bekleidet Täter 2: Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäische Erscheinung, schmaler, gepflegter, ausrasierter Oberlippenbart, schmales Gesicht, kurze dunkle bis schwarze Haare; er war mit einer schwarzen Kunststoffjacke und einem schwarzen Hoodie und dunkler Hose bekleidet

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Staudinger Straße, Adolf-Beier-Damm und Eis- und Funsportzentrum Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nach Raub-Überfällen in München, bei denen die Täter Pfefferspray einsetzten, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. In einem Fall ist auch das Opfer unbekannt.

