Polizei greift streunende Katze am Ostbahnhof München auf ‒ Halterin bekommt „Luzie“ dank Chip wieder zurück

Von: Jonas Hönle

Die Polizei konnte die streunende Katze „Luzie“ dank Chip unter dem Fell ihrer Halterin übergeben. © Bundespolizei

Die Bundespolizei nahm die Streunerin „Luzie“ mit auf die Wache am Ostbahnhof und versorgte sie. Im Tierregister „Tasso“ machte sie die Halterin ausfindig.

München / Haidhausen ‒ Die Bundespolizei griff eine streunende Katze am Ostbahnhof auf und konnte „Luzie“ dank Chip unter den Fell ihrer Besitzerin aushändigen. Mit einem lauten Miau habe sie das Gewahrsam wieder verlassen können.

Polizei greift Katze am Ostbahnhof München auf - dank Chip wieder zuhause

Eine Frau meldete einer Streife am Samstagabend, dass eine freilaufende Katze am Orleanspark unterwegs sei. Die Beamten konnten jedoch keine Halterin in der Nähe ausfindig machen.

Daraufhin brachten sie die Streunerin, die laut Bundespolizei „sehr zutraulich war und daher entgegen den üblichen Gepflogenheiten bei Festnahmen im Bahnhofsbereich ohne jegliche Gewaltanwendung festgenommen werden konnte“ auf die Wache am Ostbahnhof. Dort versorgten die Beamten die hungrige und durstige Katze.

Mittels Chip-Lesegerät führte die Polizei im Tierregister „Tasso“ eine Transponderabfrage durch und machte die Halterin ausfindig. Die europäische Kurzhaar-Katze wurde wenig später von ihrer Besitzerin, einer 51-jährigen aus der Au, abgeholt.

Tipp der Bundespolizei Mit der, z.B. bei Tasso kostenlosen Registrierung eines Haustieres, kann das Tier schnell zugeordnet und der Besitzer unkompliziert ermittelt werden. Optimaler Schutz, sollten Hund oder Katze einmal ausbüxen. Anhand der Transpondernummer und der hinterlassenen Rufnummer wird meist auch die Verbringung von der (Bundes)Polizei in ein (gerade jetzt zur Urlaubszeit oft überfülltes) Tierheim und damit auch viel Stress für das Tier vermieden.

