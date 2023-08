An der Isar und in U-Bahn-Station ‒ Polizei München nimmt gleich mehrere Exhibitionisten fest

Die Polizei München nahm gleich mehrere Männer wegen exhibitionistischer Handlungen fest. Sie manipulierten in der Öffentlichkeit an ihrem Glied.

München ‒ Die Münchner Polizei rückte am Samstag in vier Fällen wegen exhibitionistischen Handlungen aus und nahm die Täter fest. Die Männer manipulierten unter anderem in der Öffentlichkeit an der Isar und in der U-Bahn-Station Petuelring an ihrem Glied.

Polizei in München nimmt mehrere Exhibitionisten fest

Eine 35-jährige Münchnerin befand sich gegen 16:35 Uhr mit einer Bekannten an der Isar in Giesing, als sie von einem Exhibitionisten beobachtet wurden, der sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die den 39-Jährigen aus Fulda vor Ort vorläufig festnahm.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ging der Mann bereits unbekleidet und mit erigiertem Glied an der 35-Jährigen und ihrer Freundin, einer 26-Jährigen aus Österreich, vorbei, bevor er dann ins Gebüsch ging, um die beiden zu beobachten und dabei an seinem Glied zu manipulieren.

Der Mann wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme entlassen.

Exhibitionistische Handlungen an der Isar - Männer manipulieren an ihrem Glied

Bei dem Einsatz an der Isar bemerkten die Polizisten einen weiteren Exhibitionisten, der ebenfalls an seinem Glied manipulierte und dabei Blickkontakt zu einer Frau suchte. Der 54-Jährigen aus München wurde vor Ort vorläufig festgenommen, wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und anschließend entlassen.

Münchner gerät in Streit mit Exhibitionisten in Obergiesing - Mann in Gewahrsam

Gegen 14.35 Uhr am Samstag meldete sich ein Münchner bei der Polizei und meldet einen unbekannten Mann, der in Obergiesing immer wieder sein Glied aus der Hose holte und vor allen anwesenden Personen daran manipulierte. Der Anrufer geriet deswegen in Streit mit dem Exhibitionisten.

Eine ausgerückte Streife nahm den verdächtigen 41-Jährigen Münchner vor Ort fest und zeigte ihn wegen exhibitionistischer Handlungen an.

Da sich der Mann zudem nicht vor Ort entfernen wollte und einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er durch bis zum Morgen des Folgetags in Gewahrsam genommen.

Mann manipuliert an seinem Glied neben Frau in U-Bahn-Station Petuelring

Am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, bemerkte eine 40-jährige Münchnerin einen Mann in der U-Bahn-Station Petuelring, als sie dort auf einen Zug wartet. Der Exhibitionist stand in ihrer Nähe, suchte Blickkontakt und manipulierte an seinem Glied. Anschließend entfernte sich der unbekannte Mann.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 29-Jährigen aus dem Landkreis Dachau, der nachträglich an seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen wurde. Dieser wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

