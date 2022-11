Dank Rentnerin, Nachbar und Schlüssel: Polizei München fasst falschen Handwerker ‒ Zweiter Täter flieht

Von: Kristina Beck

Auf der Flucht erwischt: Polizei München fasst falschen Handwerker. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

Weil sie „unprofessionell“ wirken, stellt sich eine Seniorin falschen Handwerkern in den Weg. Auch mit ihrer Hilfe fasst die Polizei München einen der beiden Täter.

Altperlach ‒ Falsche Handwerker und Trickbetrüger scheinen zurzeit leichtes Spiel zu haben, doch in manchen Fällen gelingt es der Polizei, die Täter zu fassen. Wie die Polizei berichtet, gaben sich am Montagmittag zwei Männer als Heizungs- beziehungsweise Wasserhandwerker aus. Sie müssten einen Schaden in der Wohnung der über 80-jährigen Rentnerin beheben, die sie daraufhin hineinbat.

Im weiteren Verlauf stellte die Bewohnerin allerdings fest, dass sich die Handwerker „unprofessionell“ verhielten, und sprach diese auf ihr Verhalten an. Im Anschluss hat sie bemerkt, dass eine Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer entwendet worden war.

Polizei München erwischt falschen Handwerker ‒ Zweiter Täter weiterhin auf der Flucht

Sie versuchte sich den Tätern im Bereich der Eingangstür in den Weg zu stellen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Die über 80-Jährige blieb unverletzt. Anschließend flüchteten die beiden Männer aus der Wohnung.

Da sie lauthals auf sich und die Flucht der Täter aufmerksam machte, wurden zwei Nachbarn auf die Situation aufmerksam. Ein 44-jähriger Nachbar hielt einen der beiden Flüchtenden fest. Es kam zum Gerangel und zu körperlichen Auseinandersetzungen, woraufhin der Nachbar am Kopf verletzt wurde.

Auf der Flucht verloren: Autoschlüssel führt die Polizei zum Täter

Schließlich konnte sich der unbekannte Täter losreißen und weiter flüchten. Bei der Flucht verlor er einen Autoschlüssel. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum Erfolg.

Einer der beiden Täter ein 26-jähriger Mann mit Wohnsitz in München konnte im Nahbereich festgenommen werden. Er wurde im Anschluss nach der polizeilichen Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Auto, das die Trickbetrüger angemietet haben sollen, konnte in der Nähe aufgefunden werden. Der Pkw befindet sich aktuell zur Spurensicherung bei der Polizei.

Der zweite Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Polizei München sucht Täter

Männlich, ca. 44 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, sportliche Figur, Glatze, südländischer Typ, bekleidet mit dunklem Pulli, dunkler Windjacke und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Hinweis Ihrer Münchner Polizei Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

