Klima-Kleber blockieren Straße in München: Polizei löst Versammlung am Mittleren Ring auf

Von: Sebastian Fuchs

Klimaaktivisten haben in München ein Verkehrschaos ausgelöst. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Eine Versammlung von Klimaaktivisten hat am Mittleren Ring in München einen Stau ausgelöst. Die Polizei löste die Blockade auf.

München ‒ Ein gehöriges Verkehrschaos hat eine Versammlung von Klimaaktivisten am Freitagmorgen in München ausgelöst. Vier Spuren waren durch die Teilnehmer der nicht angezeigten Versammlung blockiert. An der Abfahrt vom Mittleren Ring auf die Plinganserstraße war die Fahrbahn sowohl stadtein- als auch stadtauswärts versperrt.

Klimaaktivisten versperren Abfahrt am Mittleren Ring in München: Polizei löst Blockade auf

Wie die Polizei berichtet, hatten sich drei Aktivisten auf die Straße gesetzt, zwei davon hatten eine Hand an die Fahrbahn geklebt. Die Beamten hätten den insgesamt sieben Teilnehmern der Protestaktion angeboten, ihre Versammlung an einem anderen Ort fortzuführen, das Angebot wurde jedoch ausgeschlagen.

Die Polizei löste die Versammlung daraufhin auf und entfernte die Teilnehmer von der Straße. Die am Boden festgeklebten Personen wurden von den Beamten abgelöst.

Blockade am Mittleren Ring in München: Polizei ermittelt gegen Klimaaktivisten

Der Verkehr staute sich wegen der versperrten Abfahrt bis zur Brudermühlbrücke, beziehungsweise in der anderen Richtung bis zum Heckenstallertunnel. Erst gegen 09.10 Uhr waren alle Sperren für den Verkehr vollständig aufgehoben, berichtet die Polizei.

Gegen alle sieben Aktivisten wurden in der Folge Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Verstößen nachdem Versammlungsgesetz eingeleitet. Sie wurden im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung vor Ort entlassen.

