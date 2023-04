Sexuelle Belästigung einer 19-Jährigen: Polizei fasst 53-jährigen Beschuldigten am Hauptbahnhof in München

Von: Sebastian Fuchs

Die Polizei München hat am Montagabend einen 53-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung einer 19-Järigen festgenommen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Er soll einer 19-jährigen Frau bereits seit Längerem nachgestellt haben: Die Polizei hat am Montagabend am Hauptbahnhof in München einen 53-jährigen Mann festgenommen.

München ‒ Die Angestellte eines Geschäftes am Münchener Hauptbahnhof hatte am Montagabend den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie von einem 53-Jährigen offenbar sexuell belästigt worden war. Laut Bericht der Polizei, soll der Mann nach ersten Ermittlungen vor der jungen Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Polizei nimmt 53-jährigen Mann am Hauptbahnhof in München fest

Mithilfe eines Bekannten konnte die 19-Jährige Frau den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhalten. Wie bei der Aufnahme der Anzeige durch die Beamten bekannt wurde, soll der 53-jährige Giesinger der jungen Angestellten bereits seit Mitte April nachgestellt haben.

Der Mann hatte das Geschäft am Hauptbahnhof in München offenbar mehrmals am Tag besucht und vulgäre Gesten gegenüber der 19-Jährigen gemacht. Dabei soll er die junge Frau in einem Fall auch angefasst haben, berichtet die Polizei. Die Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung gegen den 53-jährigen Giesinger.

Beschuldigter am Hauptbahnhof in München festgenommen: Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Beim Abgleichen der Daten stellten die Beamten außerdem fest, dass der 53-Jährige Mann eine Geldstrafe wegen Ordnungswidrigkeiten in Höhe von 100 Euro bislang nicht beglichen hatte. Ihm war daher eine zweitätige Ersatzfreiheitsstrafe angedroht worden. Ob er diese tatsächlich absitzen muss, wird heute vom Haftrichter entschieden, da er die Summe nicht aufbringen konnte.

