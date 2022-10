14-Jähriger fast auf frischer Tat ertappt ‒ Polizei fasst Teenager nach versuchtem Motorrad-Diebstahl

Von: Kristina Beck

Teilen

Anzeige wegen versuchten Diebstahls: Das ist die Strafe, die einem 14-Jährigen auferlegt wurde. Er versuchte, einen Motorroller zu klauen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

In der Au will ein Jugendlicher einen Motorroller stehlen. Eine Polizeistreife kann den Täter vor Ort festnehmen. Der 14-Jährige wird wegen versuchten Diebstahls angezeigt.

Ein 14-Jähriger versuchte am Mittwochabend ein Motorroller kurzzuschließen, der am Straßenrand in der Falkenstraße parkte, kurzzuschließen. Als eine Gruppe sich dem Teenager näherte, entfernte sich der Jugendliche von der Stelle.

Währenddessen wurde das Geschehen von einer Frau beobachtet. Da ihr die Situation verdächtig erschien, verständigte sie die Polizei.

Polizei München nimmt 14-Jährigen fest: Anzeige wegen versuchten Diebstahls

Eine zivile Streife fuhr die Einsatzörtlichkeit an und konnte den 14-Jährigen festnehmen. Dabei stellten die Beamten auch die abgerissene Frontverkleidung fest, hinter der sich die Elektronik des Fahrzeugs befindet.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Verständigung der Erziehungsberechtigten wurde er vor Ort entlassen. Der 14-Jährige wird nun wegen versuchten Diebstahls angezeigt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.