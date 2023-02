110 nicht verfügbar ‒ Technische Störung bei Polizei-Notruf in München wieder behoben

Nummer für Notfälle

© Jonas Walzberg/dpa Der Notruf 110 war in München gestern Abend nicht erreichbar. (Symbolbild)

Menschen in Not konnten am gestrigen Sonntagabend die Notruf-Nummer 110 in München nicht erreichen. Grund waren technische Probleme.

München ‒ Die Notruf-Nummer 110 ist am Sonntagabend im Raum München zwischenzeitlich nicht erreichbar gewesen. Wie die Polizei nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, gab es größere technische Probleme mit der Notrufnummer.

Notruf-Nummer 110 in München nicht erreichbar ‒ Störung wieder behoben

Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, im Notfall auf die 112 auszuweichen. Einsätze könnten so trotz der technischen Störung abgearbeitet werden. Gegen 22.30 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung: Die Störung sei behoben und der Notruf 110 wieder wie gewohnt erreichbar.

Die Störung wurde behoben, der Notruf 110 ist wieder wie gewohnt erreichbar. https://t.co/itxLdOmWVB — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 26, 2023

Auf der Homepage der Bayerischen Polizei gibt es allgemeine Informationen zur Notruf-Nummer in München.

