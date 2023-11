Derzeit keine konkrete Gefährdung der Christkindlmärkte in München – so sorgt die Polizei für Sicherheit

Die Polizei München sieht derzeit keine Gefährdung für die Christkindlmärkte in München. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei lässt auch Erkenntnisse aus den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und aus Köln in die Bewertung der Sicherheitslage der Christkindlmärkte mit einfließen.

München – Das Wetter sorgt mit niedrigen Temperaturen und Schnee schon für Winterstimmung und die Christkindlmärkte in München öffnen. Für die Sicherheit der dortigen Besucher sorgt die Polizei.

Die Beamten achten nicht nur auf Taschendiebe, sondern sie schätzen auch die aktuelle Lage ein und analysiert Gefährdungen.

Polizei sorgt für Sicherheit auf Christkindlmärkten in München - aktuell keine Gefährdung

In der Vergangenheit gab es bei großen Events, wie dem Christkindlmarkt auf dem Münchner Marienplatz, abstrakte Gefährdungskenntnisse, heißt es aus dem Polizeipräsidium. In der Zeit vor der Corona-Pandemie hatten diese sich hauptsächlich auf den Bereich islamistisch motivierter Extremismus bezogen.

Die Münchner Polizei befindet sich daher täglich im intensiven Austausch mit den nationalen Sicherheitsbehörden. Zudem arbeitete sie mit der Stadt München an Sicherheitsmaßnahmen, um eventuelle Risiken zu minimieren.

Für München gibt momentan keine Erkenntnisse hinsichtlich einer konkreten Gefährdung der Christkindlmärkte!

Dieses Jahr werden aber natürlich auch Erkenntnisse und Bewertungen aus den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten mitberücksichtigt. Zudem fließen auch Vorfälle, wie die aktuellen Geschehnisse derzeitig in Köln (Festnahmen wegen Planung und Vorbereitung eines terroristisch motivierten Anschlags) in die aktuelle Lage-Bewertung mit ein.

Erkenntnisse aus den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und aus Köln fließen in Bewertung der Lage mit ein

Für die Sicherheit auf den Christkindlmärkten ist die Polizei mit vielen Beamten und einem weiterentwickelten Einsatzkonzept vor Ort, das sich in vielen Punkten in den letzten Jahren bereits bewährt habe.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion 11 ist sowohl mit uniformierten als auch zivilen Kräften auf den zentralen innerstädtischen Christkindlmärkten unterwegs. Dabei wird sie auch von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, der Münchner Einsatzhundertschaften und der Taschendiebfahndung unterstützt.

Die Einsatzkräfte wird bei begründeten Verdachtsfällen sowohl selektive Taschenkontrollen als auch Personenkontrollen durchführen.

Die Stadt München hat zudem seit Jahren einen Sicherheitsdienst beauftragt, der mit Ordnerstreifen auf dem Areal unterwegs ist.

Videoüberwachung am Christkindlmarkt auf dem Marienplatz und in der Fußgängerzone

Die Videoüberwachung am Marienplatz und in der Fußgängerzone während des Christkindlmarktes hat sich laut Polizei in den letzten Jahren sehr bewährt. Dieses Jahr werden an verschiedenen Standorten 18 Kameras angebracht. Dadurch können Sicherheitsstörungen schnell erkannt und notwendige Maßnahmen veranlasst werden.

Zudem sind Betonelemente, Pflanztröge und technischen Sicherungen eine Maßnahme des KVR, um im Umfeld von Christkindlmärkten die Sicherheit zu erhöhen.

Auch dieses Jahr stehe die Polizei mit den zuständigen Sicherheitsbehörden in Kontakt und prüfe gegebenenfalls bauliche oder technische Maßnahmen, um die Sicherheit für die Besucher der Christkindlmärkte im Bereich des Polizeipräsidiums München zu erhöhen.

