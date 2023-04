Polizei stoppt Vergewaltigung in München ‒ Täter kann zunächst aus Alten Botanischen Garten fliehen

Von: Jonas Hönle

Ein Mann verging sich im Alten Botanischen Garten auf einer Bierbank an einer Frau, als eine Polizei-Streife die Vergewaltigung bemerkte und stoppte.

München / Maxvorstadt ‒ Die Münchner Polizei hat eine Vergewaltigung im Alten Botanischen Garten gestoppt und einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann kommt noch heute vor den Ermittlungsrichter.

Polizei stoppt Vergewaltigung im Alten Botanischen Garten in München

Polizisten befanden sich am Sonntag, gegen 04.20 Uhr, auf Streife im Alten Botanischen Garten und bemerkten, dass ein Täter eine Frau auf einer dortigen Bierbank vergewaltigte. Als der Mann die Beamten bemerkte, flüchtete er aus dem Park.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit über 10 Streifen wurde ein 27-jähriger Verdächtiger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau festgenommen, berichtet die Polizei.

Die Frau kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus und wurde danach von Beamten nach Hause gebracht.

Der 27-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt und er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat für Sexualdelikte der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Es ist nicht der erste Fall eines Sexualdelikts in dem Park. In einem weiteren Fall lockte ein Mann ein 12-jähriges Mädchen von einer Bushaltestelle in den Alten Botanischen Garten und betatschte sie mit sexuellem Hintergrund.

