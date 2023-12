Nach Spaziergang am Ammersee vermisst – Polizei sucht Senior aus München per Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei sucht einen vermissten Senior aus München per Öffentlichkeitsfahndung. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Nach einem Spaziergang in Herrsching am Ammersee gilt ein 70-jähriger Senior aus München als vermisst. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

München – Ein Münchner ist bei einem Spaziergang am Ammersee verschwunden und gilt als vermisst. Die Polizei sucht den 70-jährigen Senior per Öffentlichkeitsfahndung und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Mann befand sich am Dienstag mit einer Begleitung in Herrsching am Ammersee und setzte sich gegen 15.30 Uhr an der Seestraße am Seeufer auf eine Bank. Laut Polizei entfernte sich die Begleitung kurz. Als sie wieder zurückkam, war der Münchner nicht mehr vor Ort.

Der Vermisste kehrte auch nicht in seine Wohnung in München-Untergiesing zurück. Die Begleitung alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Suche in Herrsching blieb jedoch ohne Erfolg.

Der Münchner wird als sehr zuverlässig beschrieben und könnte sich aufgrund einer kognitiven Erkrankung sowie benötigten Medikamenten in hilfloser Lage befinden.

Die Polizei sucht den Vermissten per Öffentlichkeitsfahndung und hat eine Beschreibung und ein Foto veröffentlicht.

Münchner Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Seestraße in Herrsching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

