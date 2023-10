Vermisste Münchner in Treppenhaus aufgetaucht ‒ Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung

Die Münchner Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die vermisste Münchnerin konnte sich aufgrund einer Erkrankung nicht orientieren und hat einen sprachlichen Defizit. Die Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung.

Update: 27. Oktober

Vermisste Münchner wieder aufgetaucht - Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

München / Laim ‒ Die Münchner Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Frau aus Laim.

Der Pflegedienst konnte die erkrankte Dame am Mittwoch nicht an ihrer Adresse antreffen. Eine Zeugin bemerkte die 60-Jährige dann am Donnerstagabend im Treppenhaus eines Wohngebäudes und verständigte die Polizei.

Die Beamten brachten die Vermisste wohlauf an ihre Wohnadresse zurück und verständigte ihren Betreuer hierüber.

Polizei sucht vermisste Münchnerin ‒ Frau ist aufgrund Erkrankung orientierungslos und sprachlich eingeschränkt

Erstmeldung: 26. Oktober

München / Laim ‒ Die Münchner Polizei startet eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 60-jährigen Frau und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Münchnerin leidet an einer neurologischen Erkrankung und wird täglich von einem Pflegedienst betreut (zuletzt am Dienstag, 24.10.2023, gegen 07:00 Uhr). Laut Polizei konnten Mitarbeiter die Frau am Mittwoch nicht mehr in ihrer Wohnung in Laim antreffen.

Vermisste Münchner aufgrund von Erkrankung orientierungslos - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Die Vermisste kann sich nicht zeitlich und örtlich orientieren. Außerdem hat sie durch die Erkrankung sprachliche Defizite und kann sich nicht verständlich ausdrücken.

Die Beschreibung der vermissten Münchnerin:

60 Jahre alt

Ca. 160-165 cm groß

Ca. 80 kg, dickliche Figur

Sprache/Dialekt: kann sich nicht artikulieren / gibt nur Laute von sich

Zur Bekleidung der Vermissten ist nichts bekannt, sie soll aber stets eine Kopfbedeckung (Mütze, Käppi, Tuch, Hut) tragen und sehr behäbig bzw. nicht gut zu Fuß sein.

Ein Foto und den Namen der Vermissten hat die Polizei mit ihrer Öffentlichkeitsfahndung im Internet veröffentlicht.

Zeugenaufruf Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

