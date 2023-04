Wegen Betriebsversammlung bei der Postbank am Mittwoch ‒ Diese Filialen bleiben in München geschlossen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Postbank-Filialen in München sind am Mittwoch wegen einer Betriebsversammlung geschlossen. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Wegen einer Betriebsversammlung für Mitarbeiter der Postbank im südlichen Bayern am 3. Mai bleiben in München 17 Filialen geschlossen.

München ‒ Der Betriebsrat für Mitarbeitende der Postbank-Filialen im südlichen Bayern führt am 3. Mai eine Betriebsversammlung durch. In München belieben daher 17 Geschäftsstellen am kommenden Mittwoch geschlossen.

Postbank in München - Diese Filialen bleiben am Mittwoch geschlossen

Die Postbank ist gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen, teilt das Unternehmen am Freitag mit. Über die Dauer und den Zeitpunkt habe die Bank keinen Einfluss, die lege der Betriebsrat fest.

Sonnenstraße 24

Bahnhofplatz 1

Goetheplatz 1

Winthirstraße 4 bis 6

Gotthardstr. 46

Leopoldstraße. 57

Max-Liebermann-Straße 1

Breslauer Straße 3

Kaflerstraße 2

Partnachstraße. 6

Am Harras 2

Herterichstraße. 103

Tegernseer Platz 7

Orleansstraße. 52

Albert-Schweizer-Straße. 78

Kreillerstraße 210

Meistersingerstraße 77

Normalerweise werden Kunden in den Postbank-Filialen neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post angeboten.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen Mittwoch jedoch regulär.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.