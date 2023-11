Aus für St. Josefs-Heim in München ‒ Alten- und Pflegeheim in Haidhausen muss wegen Personalmangel schließen

Im Alten- und Pflegeheim St. Josefs-Heim in München fehlt es an Pflegepersonal. Auch wegen anstehenden hohen Investitionen kommt es zur Schließung.

München / Haidhausen ‒ Das Pflegeheim St. Josefs-Heim in München muss aufgrund von Personalmangel und infrastrukturellen Herausforderungen schließen. Damit fallen knapp 60 Pflegeplätze in Haidhausen weg.

Personalmangel zwingt zur Schließung des Alten- und Pflegeheims St. Josefs-Heim in München-Haidhausen

Die Schließung des Alten- und Pflegeheims an der Preysingstraße steht zum 29. Februar 2024 an, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Im Frühjahr 2023 schloss das Heim bereits Stationen, in der Hoffnung, den Personaleinsatz zu optimieren und die Qualität der Pflege zu sichern.

Da trotz dieser Maßnahmen der Krankenstand beim Pflegepersonal mit über 40 Prozent unverändert hoch blieb, mussten die Kapazitätslücken durch kostspielige Zeitarbeitskräfte kompensiert werden.

Mittlerweile sei die Verfügbarkeit von Pflegekräften über Zeitarbeitsvermittlungen den Angaben nach jedoch nicht mehr garantiert und selbst finanzielle Zugeständnisse hätten die Situation nicht verbessern können.

Da die Räumlichkeiten zudem nicht mehr den Anforderungen des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) entsprechen, wären in näherer Zukunft hohe Investitionen notwendig, die nicht getragen werden können.

Mangel an Pflegepersonal im St. Josefs-Heim - Hohe Investitionen hätten im Alten- und Pflegeheim angestanden

Bis zur Schließung werde das St. Josefs-Heim alle notwendigen Unterstützungsmaßnahmen ergreifen, um betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner bei der Suche nach neuen Arbeitsstellen bzw. Betreuungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Die verbliebenen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden derzeit mit erheblichem persönlichem Einsatz einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Pflegequalität leisten.

Auch wenn hier gute Lösungen gefunden werden können, bedeutet die Schließung der traditionsreichen Einrichtung einen großen Verlust für den Sozialraum Haidhausen.

Seit nahezu 100 Jahren hat das St. Josefs-Heim nach eigenen Angaben älteren Menschen in München-Haidhausen Pflege auf hohem Niveau gewährleistet.

