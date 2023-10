Erneute Pro-Palästina-Demonstration in München ‒ Stadt untersagte Versammlung erst, Gericht hob Verbot auf

Am Odeonsplatz in München fand gestern eine Pro-Palästina-Demonstration statt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Odeonsplatz in München trafen sich am Donnerstag mehrere Personen für eine Pro-Palästina-Demonstration und schwenkten dabei auch Flaggen.

München ‒ In München kam es wieder zu einer Pro-Palästina-Demonstration. Bis zu 60 Personen haben sich am Donnerstagabend am Odeonsplatz versammelt.

Die Versammlung, bei der auch zwei palästinensische Flaggen gezeigt worden seien, sei friedlich und ohne Störungen verlaufen, teilte das Polizeipräsidium München am Abend auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Gegen 19.30 Uhr sei sie zu Ende gegangen.

Gericht erlaubt Pro-Palästina-Demonstration am Odeonsplatz in München

Die Versammlung war zunächst „von der Stadt München untersagt worden und wurde dann vom Verwaltungsgerichtshof zugelassen“, so ein Sprecher der Polizei.

Das Gericht habe dem Eilantrag des Veranstalters stattgegeben, weil die Gefahrenprognose kein Versammlungsverbot rechtfertige. Ursprünglich war die Kundgebung „Menschenrechte und Völkerrecht auch für Palästina“ auf dem Münchner Marienplatz geplant.

Die Stadt München hatte bereits eine geplante pro-palästinensische Demonstration verboten.

Beleidigung und Volksverhetzung bei vergangener Demonstration am Marienplatz

In München hatten sich bereits am 9. Oktober zahlreiche Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration auf dem Marienplatz versammelt.

Nach Angaben der Stadt sind dabei „mehrfach antisemitische Äußerungen gefallen und solche Äußerungen, die auch als Billigung der Terrorangriffe gewertet werden könnten“. Es seien Strafverfahren wegen Beleidigung und Volksverhetzung eingeleitet worden.

