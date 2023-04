Verspätungen und Ausfälle bei der MVG ‒ Behinderungen bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in München

Von: Jonas Hönle

Bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 kommt es am Sontag zu Behinderungen. (Symbolbild) © Schlaf

In München kommt es am Sonntag bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 zu Problemen. Die MVG meldet Behinderungen, Ausfälle und Verspätungen.

Update: 14 Uhr

Probleme bei U3 und U6 in München - Ausfälle und Verspätungen

München ‒ Am Sonntag kam es bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 zunächst zu Behinderungen wegen Personen im Gleis. Aktuell setzten sich die Probleme weiter fort.

Laut MVG kommt es bei der U3 und U6 derzeit zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen aufgrund einer bereits behobenen Störung.

Fahrgästen empfiehlt die MVG auf die Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu achten.

Personen im Gleis ‒ Behinderungen bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in München

Erstmeldung: 16. April, 12 Uhr

München ‒ Bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in München kommt es am Sonntag zu Problemen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, befinden sich am Goetheplatz Personen im Gleis.

Personen im Gleis ‒ Behinderungen bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in München

Dadurch kommt es aktuell zu Behinderungen und Beeinträchtigungen - voraussichtlich bis 13.10 Uhr. Fahrgästen empfiehlt die MVG auf die Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu achten.

