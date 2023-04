Personen im Gleis ‒ Behinderungen bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in München

Von: Jonas Hönle

Bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 kommt es am Sontag zu Behinderungen wegen Personen im Gleis. (Symbolbild) © Schlaf

Wegen Personen im Gleis kommt es in München zu Problemen bei den U-Bahn-Linien U3 und U6. Wie lange die Behinderungen voraussichtlich andauern...

München ‒ Bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in München kommt es am Sonntag zu Problemen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, befinden sich am Goetheplatz Personen im Gleis.

Dadurch kommt es aktuell zu Behinderungen und Beeinträchtigungen - voraussichtlich bis 13.10 Uhr. Fahrgästen empfiehlt die MVG auf die Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu achten.

