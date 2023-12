Schnee-Chaos in München bereitet Post und DHL massive Probleme – Verspätungen bei Briefen und Paketen

Drucken Teilen

Wegen dem Schnee-Chaos in München kommt es zu Verspätungen bei der Deutschen Post und DHL. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Kunden der Deutschen Post und DHL müssen sich wegen dem anhaltenden Schnee-Chaos in München auf Verspätungen bei Briefen und Paketen einstellen.

München – Schnee und Eis haben München weiterhin fest im Griff. Wegen dem Chaos, dass seit dem Wochenende anhält, kommt es auch bei der Deutschen Post und DHL zu Problemen. Briefe und Pakete erreichen die Empfänger derzeit mit Verspätung.

Probleme bei Post und DHL in München - Verspätungen bei Briefen und Paketen

Aufgrund des extremen Winter-Wetters konnte die Post am Samstag überhaupt keine Briefe und Pakete in München zustellen, heißt es von dem Unternehmen. Zudem wurden keine Briefkästen geleert.

Manche Straßen seien für die Zusteller nicht passierbar, weil unzureichend geräumt werde und auch einzelne Briefkästen und Filialen seien nicht anfahrbar.

Die massiven Probleme bei der S-Bahn und im ÖPNV hätten am Wochenende zudem dazu geführt, dass Beschäftigte der Deutschen Post und DHL ihre Arbeitsstätten nicht erreichen konnten.

In einigen Betriebsstätten haben sich dadurch Rückstände gebildet, die erst in den kommenden Tagen abgebaut werden können – vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse und des Fortschritts bei der Räumung des Schnees.

Weiterhin komplizierte Witterungsverhältnisse in München - Verzögerungen bei Post und DHL

„Wir tun alles dafür, die Einschränkungen in und um München so gering wie möglich zu halten, Verzögerungen sind aber auch für die kommenden Tage leider nicht auszuschließen – die Witterungsverhältnisse sind kompliziert“, so Thomas Homberger, regionaler Geschäftsbereichsleiter Süd bei Deutsche Post und DHL.

Das Unternehmen bittet seine Kunden für mögliche Verspätungen in den nächsten Tagen um Verständnis.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.