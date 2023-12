Mehr Pünktlichkeit auf der S-Bahn-Stammstrecke München – Züge sollen freie Slots durch flexible Abfahrt nutzen

Ein Pilotprojekt soll die Pünktlichkeit auf der S-Bahn-Stammstrecke in München verbessern. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Das Pilotprojekt Flexfahren soll die Pünktlichkeit auf der S-Bahn-Stammstrecke in München verbessern. Züge fahren flexibel ab und nutzen freie Slots.

München – Die Deutsche Bahn startet ein Pilotprojekt für mehr Pünktlichkeit auf der Stammstrecke in München - das sogenannte Flexfahren.

Seit dieser Woche können Züge innerhalb eines zweiminütigen Zeitfensters flexibel abfahren und freie Slots nutzen. Dadurch soll die Kapazität der stark ausgelasteten Hauptschlagader des S-Bahn-Systems effizienter genutzt werden.

„Wir haben das Flexfahren vorher getestet und waren von den Ergebnissen überzeugt. Deswegen führen wir es nun bis auf Weiteres als neuen Standard ein und erhoffen uns davon einen positiven Effekt für pünktlichere Züge und ein stabileres S-Bahn-System,“ erklärt S-Bahn-Chef Heiko Büttner.

Flexible Abfahrt auf S-Bahn-Stammstrecke in München soll Pünktlichkeit verbessern

Die S-Bahn-Stammstrecke in München zählt zu den meistbefahrenen Bahnstrecken Europas. Damit der dichte Takt funktioniert, ist für jede S-Bahn-Fahrt ein bestimmter Slot im Fahrplan vorgesehen, heißt es von der DB.

Schon eine kleine Verzögerung kann zu Rückstau führen und sich auf nachfolgende S-Bahnen auswirken. Wenn ein verspäteter Zug seinen planmäßigen Slot nicht nutzt, können zudem Lücken entstehen, in denen keine S-Bahn fährt.

So verstreicht kostbare Zeit, in der sich wartende Fahrgäste an Bahnsteigen sammeln und sich der Ein- und Ausstieg verlängert. Eine Kettenreaktion setzt sich in Gang.

Züge sollen freie Slots auf der S-Bahn-Stammstrecke nutzen

Das neue Flexfahren soll bestehende Zeitpuffer im Fahrplan nutzen: Fährt eine S-Bahn in Richtung Innenstadt, ist an der ersten Stammstrecken-Station meist eine mehrminütige Haltezeit vorgesehen, die bislang oft ungenutzt verstreicht.

Nun sollen S-Bahn diese Zeit nutzen können und nach dem „first come, first served“-Prinzip bis zu zwei Minuten früher abfahren als bisher - wenn gerade ein Slot frei ist.

Dadurch soll der Verkehr auf der Stammstrecke flüssiger und flexibler laufen und die Pünktlichkeit verbessert werden.

Neues Symbol an Stammstrecken-Stationen signalisiert Abfahrt in Kürze

Damit trotz Flexfahren niemand zu spät zum Bahnsteig kommt, hat die DB die Abfahrtszeiten für die Stammstrecken-Stationen in den Fahrplänen um zwei Minuten auf die jeweils frühestmögliche Abfahrtszeit vorverlegt.

Auf den Anzeigen am Bahnsteig wird der Countdown aufgrund des flexibleren zweiminütigen Abfahrtszeitraums außerdem nicht mehr bis 0 gezählt. Stattdessen kommt ein neues Symbol in Form einer Stoppuhr zum Einsatz.

Es zeigt an, dass die S-Bahn innerhalb der nächsten Minuten abfährt und ist auf allen Anzeigern in der Stammstrecke und an einigen angrenzenden Bahnhöfen zu sehen.

