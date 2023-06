Pumuckl-Ampeln in München ‒ Wo der Kobold mit dem roten Haar bald den Verkehr regeln könnte

Von: Jonas Hönle

In München könnte der Pumuckl bald auf Ampel erscheinen. (Symbolbild) © ARD/dpa/lby

Der Pumuckl ist eigentlich für seine Streiche bekannt, in München könnte er bald den Verkehr regeln. Ein Antrag für die Kobold-Ampel wurde bereits gestellt.

München ‒ „Hurra, Hurra, der Pumuckl ist wieder da“ - in München könnte der beliebte Kobold bald auf Ampeln erscheinen und als rote und grüne Silhouette den Verkehr regeln.

Pumuckl-Ampel in München - Der Kobold könnte bald den Verkehr an Kreuzungen im Lehel regeln

Der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel hat für die Pumuckl-Ampeln einen fraktionsübergreifenden Antrag gestellt.

„In Mainz sind es die Mainzelmännchen, in Stuttgart Äffle und Pferdle, in Schwalm (Nordhessen) Rotkäppchen, in Hameln der Rattenfänger, in Emden Otto Waalkes und in Friedberg (Hessen) Elvis Presley und im Glockenbachviertel gleichgeschlechtliche Paare, die den Fußgängerverkehr regeln,“ heißt es dort.

Alle Figuren würden einen besonderen Bezug zu dem jeweiligen Ort haben. Für das Lehel spiele aufgrund der Fernsehfilme die Figur des Pumuckl eine bedeutende Rolle. Auch solle der Erfinderin Ellis Kaut mit der Aktion ein Andenken gesetzt werden.

BA-Vize Wolfgang Püschel (SPD) sagte gegenüber der Abendzeitung: „Im Bezirkssauschuss kam die Idee auf, dem Pumuckl ein Denkmal zu setzen.“ Es sollte aber keine Konkurrenz zum Pumucklbrunnen im Luitpoldpark sein. Nun werde sich bald das Rathaus mit dem Antrag für Pumuckl-Ampeln beschäftigen. Zumindest in der SPD-Fraktion gebe es schon Unterstützer, sagte Püschel.

Die Ampel könnten laut Antrag an den Kreuzungen Robert-Koch-Straße/ Sternstraße, Liebigstraße/Triftstraße und Maximilianstraße/Wiedenmayerstraße/Steinsdorfstraße aufgestellt werden. Die Figur werde in Absprache mit Grafikerin Barbara von Johnson entwickelt, die das Aussehen des Pumuckl geprägt hatte.

Pumuckl-Ampel im Lehel - Andenken an Ellis Kaut und den Kobold mit dem roten Haar

Der Kobold mit dem roten Haar war 1962 von der Autorin Ellis Kaut geschaffen worden und trieb in Hörspielen, Fernsehsendungen und Büchern sein Unwesen. Besonders beliebt war die 80er-Jahre-Fernsehserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ mit der Stimme von Hans Clarin und Gustl Bayrhammer als Schreinermeister Eder.

An der Widenmayerstraße 2 in München enthüllten Bayerns Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister Reiter eine Gedenktafel zu Ehren des Schauspielers.

