Pur bringt das Abenteuerland nach München ‒ Erstes Konzert der neuen Tour in der Olympiahalle

Von: Jonas Hönle

Pur spielt das erste Konzert ihrer neuen Tour in der Olympiahalle München. © Bernd Weißbrod/dpa

Pur spielt das erste Konzert ihrer neuen Tour in München. Ob es noch Ticktes gibt, wie Fans zur Olympiahalle kommen und weitere Infos - Ein Überblick

München ‒ Pur gehört seit vier Jahrzehnten zu den bekanntesten und beliebtesten Bands in Deutschland. Fans freuen sich schon auf die neue Tour, bei der die Musiker ihr jüngstes Album „Persönlich“ ebenso mit im Gepäck wie zahlreiche Klassiker wie „Abenteuerland“ und „Funkelperlenaugen“ haben.

Als Support-Act ist die US-A-capella-Formation Naturally 7 mit dabei.

Pur-Konzert in der Olympiahalle München am Mittwoch

Auftakt der Tour ist am 19. April in München. Das Konzert beginnt um 19.15 Uhr in der Olympiahalle, Einlass ist bereits um 17.15 Uhr. Aktuell (Stand: 18.04, 10 Uhr) sind noch Ticktes auf den gängigen Onlineportalen verfügbar.

Nach München folgen für Pur bis zum 6. Mai zehn weitere Shows in Oldenburg, Hannover, Köln, Mannheim, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Leipzig und Dortmund.

Seit vielen Jahren entführt die Band ihre Fans ins „Abenteuerland“. Ein Gespräch mit Frontmann Hartmut Engler (61) über Lampenfieber und das neue Album, das persönlicher denn je ist – ohne traurig zu sein.

Pur Pur steht seit nun schon vier Jahrzehnten im Studio und vor allem auf der Bühne. Vom Keller der örtlichen Kirchengemeinde in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart arbeiteten sie sich seit Mitte der 1970er Jahre hinauf, landeten 1990 mit „Lena“ den ersten Single-Charts-Erfolg. Wenige Jahre später wurde „Abenteuerland“ (1995) mit zwei Millionen Exemplaren zu einem der meistverkauften deutschsprachigen Alben. „Seiltänzertraum“ hielt sich mehr als 120 Wochen in den Albumcharts. Nach wie vor plant die schwäbische Popband etwa alle drei Jahre ein Album mit anschließender Tournee. 2021 wäre es wieder so gewesen, aber Corona kam dazwischen.

Anfahrt zum Pur Konzert in der Olympiahalle München

U-Bahn U3: Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

und Haltestelle Olympiapark West Tram 27: Haltestelle Petuelring ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark

Haltestelle Petuelring ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark Bus 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg Bus 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring Bus 177 und 178: Haltestelle Petuelring

und Haltestelle Petuelring S-Bahn S1: Richtung Ostbahnhof, Haltestelle Moosach ab Moosach mit U-Bahn U3 oder U8 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Richtung Ostbahnhof, Haltestelle Moosach ab Moosach mit U-Bahn U3 oder U8 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark S-Bahn S8: Richtung Herrsching, Haltestelle Marienplatz ab Marienplatz mit U-Bahn U3 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Richtung Herrsching, Haltestelle Marienplatz ab Marienplatz mit U-Bahn U3 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark Für die Besucher des Olympiaparks mit Auto besteht die Möglichkeit, mit ihrem Fahrzeug direkt vom Mittleren Ring (Achtung Umweltzone) über den Sapporobogen in die Parkharfe zu fahren.

