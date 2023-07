Tollwood-Sommerfestival in München ist zu Ende: Wie viele Besucher in den Olympiapark kamen ‒ Die Konzerte 2024

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bilanz zum Sommer-Tollwood 2023 in München. (Archivbild) © Anton Brandl

Die Bilanz des Sommer-Tollwood in München: Wie viele Besucher in den Olympiapark kamen und welche Künstler nächstes Jahr in der Musik-Arena auftreten...

München ‒ Nach rund einem Monat ist das Sommer-Tollwood 2023 in München am Sonntag zu Ende gegangen. In dieser Zeit besuchten 860.000 Menschen das bunte Gelände im Olympiapark - damit knüpft das Festival an den Erfolg aus dem vergangen Jahr an.

Tollwood Sommerfestival in München geht zu Ende - 860.000 Besucher im Olympiapark

Die Besucher konnten zwischen 160 Marktstanden bummeln und kulinarisch von Ungarn über Tibet, Thailand, nach Peru und Mexiko reisen.

„Das ist das Schöne am Tollwood: Hier treffen sich Freunde und Familien, sie genießen eine Auszeit vom Alltag“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Sommerfestivals. Sie zieht eine positive Bilanz: „Es waren vier friedliche und fröhliche Wochen mit einem abwechslungsreichen Programm, das unsere Besucher*innen begeistert hat.“

Gut 500 Veranstaltungen, 90 Prozent davon bei freiem Eintritt, haben die Menschen auf dem Tollwood Sommerfestival unterhalten.

Von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bis Fantastischen Vier - Konzerte in der Musik-Arena begeistern Tollwood-Besucher

Auch in der Musik-Arena waren die 30 Konzerte gut besucht - über 140.000 Besucher kamen um die Acts zu bewundern.

Neben Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys haben auch die Fantastischen Vier gleich zweimal die Musik-Arena komplett ausverkauft.

Legende Tom Jones und Bonnie Tyler & Chris Norman haben das Publikum ebenso begeistert wie die Spider Murphy Gang gemeinsam mit der Münchener Freiheit.

Mathias Schaettgen, zuständig für das Line-Up in der Musik-Arena zieht Bilanz: „Die Besucher lieben einfach die Tollwood Musik-Arena, und auch die Künstler*innen waren ausnahmslos begeistert von der Atmosphäre. Konzerte bei Tollwood sind ein unvergessliches Erlebnis – für alle Beteiligten.“

Wer spielt Konzerte beim Tollwood Sommerfestival 2024? Erste Künstler stehen schon fest

Auch für das Sommer-Tollwood 2024 haben sich schon viele Künstler angemeldet. Die ersten Termine für das Sommerfestival, das vom 21. Juni bis 21. Juli 2024 stattfindet, stehen bereits fest: Am 11. Juli 2024 laden Schmidbauer & Kälberer nochmals Hannes Ringlstetter ein; einen Tag später feiern Schmidbauer & Kälberer ihr 15-Jähriges auf Tollwood.

Am 19. Juli 2024 kommt der Rapper FiNCH und die Kult-Band PUR bestreiten am 21. Juli 2024 das Finale des Tollwood Sommerfestivals 2024.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.