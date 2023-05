Unbekannter steht plötzlich an der Theke ‒ Putzfrau überrascht Einbrecher in Münchner Gaststätte

Von: Jonas Hönle

Eine Putzfrau überraschte in einer Gaststätte in München einen Einbrecher. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Als eine Putzfrau zur Arbeit in einer Gaststätte in München erschien, traf sie auf einen Einbrecher an der Theke. Die Polizei bitte Zeugen um Hinweise zu dem unbekannten Täter.

München / Altstadt ‒ Eine Putzfrau erwischte einen Einbrecher in einer Gaststätte in München auf frischer Tat. Als sie gerade ihrer Arbeit nachgehen wollte, stand der bislang unbekannte Täter plötzlich an der Theke.

Putzfrau überrascht Einbrecher in einer Gaststätte in München an der Theke

Der Mann schlug am Freitag, gegen 04.30 Uhr, die Glasfüllung der Eingangstür eines Lokals in der Altstadt ein und verschaffte sich so Zutritt, berichtet die Polizei.

Eine Putzfrau betrat kurze Zeit später die Gaststätte durch die Hauptzugangstüre und entdeckte den Unbekannten.

Nach einem kurzen Wortwechsel verließ die Frau die Räumlichkeit, versuchte den unbekannten Täter einzuschließen und rief die Polizei.

In der Zwischenzeit gelang dem Einbrecher die Flucht durch eine seitliche Schiebetür. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen führt Kommissariat für Einbruchsdelikte der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Herzog-Wilhelm–Straße, Herzogspitalstraße, Josephspitalstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

