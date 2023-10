Querdenker-Demo zieht durch München ‒ Polizei ermittelt nach Trommel-Attacke und verbotenen Hitler-Gruß

Von: Jonas Hönle

Am Dienstag kam es am Marienplatz in München zu einer Querdenker-Demo. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Bei einer Querdenker-Versammlung in München kam es zu einer Attacke mit einer Trommel. Die Polizei ermittelt auch nach Hitler-Gruß bei der Gegen-Demo.

München / Altstadt ‒ Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Demonstration von Querdenker-Anhängern wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Trommel-Attacke bei Querdenker-Demo in München - Hitler-Gruß bei Gegen-Versammlung gezeigt

Rund 1200 Teilnehmer zogen am Dienstag von 14 bis 19 Uhr bei einer sich fortbewegenden Versammlung durch München, teilt die Polizei mit.

Nach der Auftaktkundgebung am Marienplatz kam es bei der Querdenker-Demo zu einer Attacke, bei dem ein 60-Jähriger Münchner einen Medienvertreter mit einer Trommel ins Gesicht schlug. Der Angegriffene wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei stellte die Trommel sicher und zeigte den 60-Jährige wegen einer gefährlichen Körperverletzung an. Danach wurde er wieder entlassen.

Münchner Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und staatsschutzrelevanten Gesten

Gegen 13.45 Uhr startete eine sich fortbewegende Gegen-Demo mit rund 130 Personen am Stachus. Dabei machte ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Erding eine staatsschutzrelevante Geste, die er in Richtung der Versammlungsteilnehmer im Bereich des Marienplatzes zeigte. Die Polizei zeigte ihn dafür an und entließ ihn wieder.

Während der Schlusskundgebung an der Rosenstraße zeigte ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck einen verbotenen Hitler-Gruß in Richtung der Querdenker-Demo. Er wurde ebenfalls wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Zahlreiche Künstler aus Musik und Kabarett sowie Redner treten am Mittwoch bei der Kundgebung „Zammreißen! – Bayern gegen Rechts“ am Odeonsplatz auf.

