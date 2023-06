Maßnahmen zum Radentscheid in München ‒ Stadt plant Neugestaltungen zugunsten von Radlern und Schulweg-Sicherheit

An drei Standorten

+ © Peter Kneffel/dpa Mit Maßnahmen zum Radentscheid München plant die Stadt Neugestaltungen zugunsten von Radlern und Schulweg-Sicherheit an der Domagkstraße, Martin-Luther-Straße/Giesinger Berg und Rheinstraße. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

An den Standorten Domagkstraße, Martin-Luther-Straße/Giesinger Berg und Rheinstraße will die Stadt München mehr Radwegen und weniger Auto-Fahrspuren.

München ‒ Die Stadt München hat mit der Umgestaltung der Martin-Luther-Straße und des Giesinger Bergs sowie der Rheinstraße und der Domagkstraße drei weitere Maßnahmen des Radentscheids beschlossen.

Neben einer sicheren Infrastruktur für Radler sollen dort auch der Komfort für Fußgänger, die Aufenthaltsqualität und die Schulweg-Sicherheit erhöht werden

„Dem Stadtrat ist ein guter Kompromiss gelungen: Die Situation für den Rad- und Fußverkehr wird in allen drei Straßen verbessert, ohne den Autoverkehr dabei spürbar einzuschränken,“ sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Die Grünen).

Größere Radwege, weniger Auto-Fahrspuren - Radentscheid-Neugestaltung an Martin-Luther-Straße/Giesinger Berg in München

Der Kfz-Verkehr in der Martin-Luther-Straße nimmt laut der Stadt München ab, wobei der Radverkehr dort stark zunimmt. Entsprechend sehen die Planungen aus.

Die Radwege an der Straße werden zunächst provisorisch gelb markiert und verbreitert. Dafür fällt eine Kfz-Fahrspur pro Richtung weg. Nach einem Jahr soll evaluiert, werden inwiefern sich die entfallene Fahrspur und der markierte Radfahrstreifen auf den Kfz-Verkehr und die Verkehrssicherheit auswirken.

Zudem sollen die Fußwege verschmälert werden, neue Fahrrad-Abstellplätze entstehen und neue Bäume für ein besseres Stadtklima gepflanzt werden.

An der Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Silberhorn-, Ichostraße und Giesinger Berg sollen ebenfalls Fahrspuren für Autos zugunsten für den Fuß- und Radverkehr sowie neuer Begrünung entfallen.

Zudem sind drei neue Ampeln für Fußgänger und Radler geplant. Auf der Südseite der Ichostraße sollen für den sicheren Schulweg zur Grund- und Mittelschule ein neuer Zweirichtungs-Radweg sowie ein zusätzlicher neuer Fußgängerweg gebaut werden

Am Giesinger Berg soll es künftig eine Fahrspur für Autos bergab geben; auf der Gegenspur bleiben zur Unterstützung der Bus-Linie 68 zwei Fahrspuren erhalten.

Auf den Berg hinauf soll der bisher gemeinsame Fuß- und Radweg getrennt und im Bereich der Bahnüberführung die Radwege auf 2,30 Meter verbreitert werden.

Außerdem ist eine Anforderungsampel für Radler vom Giesinger Berg in die Hebenstreitstraße geplant.

Radentscheid München - Neugestaltung der Rheinstraße für mehr Schulweg-Sicherheit

Auf der Rheinstraße, zwischen Leopoldstraße und Bonner Platz, hat sich der Radverkehr laut Angaben der Stadt zwischen 2011 und 2019 nahezu verdoppelt, der Kfz-Verkehr hat jedoch um rund 23 Prozent abgenommen.

Daher soll dort künftig nur noch eine Auto-Spur in jede Richtung führen und Parkplätze auf der Südseite wegfallen. Außerdem werden neue Lieferzonen geschaffen.

Die Radwege sollen auf 2,30 Meter verbreitert werden, auch die Gehwege vor der Schule sollen größer werden. An den Kreuzungen entlang der Rheinstraße sind auch 40 neue Fahrradstellplätze geschaffen. Zudem sollen bis zu 23 neue Bäume gepflanzt werden.

Für Kinder soll dort der Weg zur ansässigen Grund- und Mittelschule, zur Kindertagesstätte und zum Sportplatz sicherer zu gestalten werden.

„Wir erhöhen in diesen Straßenzügen nicht nur die Schulwegsicherheit für die Kinder vor Ort, sondern schaffen zugleich mehr Platz und Sicherheit für den Rad- und Fußverkehr sowie deutlich mehr Grün,“ erklärt Mobilitätsreferent Georg Dunkel zu dem Maßnahmen des Radentscheids.

Neugestaltung der Domagkstraße mit breiteren Fuß- und Radwegen

Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer an der Domagkstraße soll künftig durch breitere Gehwege sowie Radwege mit Sicherheitsabständen und höhengleichen Querungsmöglichkeiten an den untergeordneten Einmündungen verbessert werden.

An den Kreuzungen Leopoldstraße, Ingolstädter Straße, Milbertshofener Straße und Domagkstraße ist eine Aufstellfläche für linksabbiegende Radfahrende geplant, ebenso an der Kreuzung mit der Weimarer Straße. An allen Knotenpunkten sind zudem vorgezogene Haltelinien für den Radverkehr geplant, um wartende Radfahrende besser im Sichtbereich der rechtsabbiegenden Autos zu platzieren.

Die Schulweg-Sicherheit soll am derzeitigen Interimsstandort des Oskar-von-Miller-Gymnasiums mit einer ausreichend breiten Gehbahn und der Einrichtung eines baulichen Radwegs erhöht werden.

Auch in der Domagkstraße könne durch überbreite Fahrspuren und separate Linksabbiegespuren in den Kreuzungen verhindert werden, dass der Verkehrsfluss des Auto- bzw. des Busverkehrs beeinträchtigt wird

Wo möglich, sollen die Haltestellen in der Domagkstraße künftig mit Wartehäuschen ausgestattet werden, in der Milbertshofener Straße ist ein neuer Bushalt geplant.

Im Rahmen der Neugestaltung entfallen einige Parkplätze entlang der Domagkstraße, Taxistandplätze und E-Ladesäulen werden verlegt. Bäume werden nicht gefällt.

Domagkstraße Die Domagkstraße verbindet auf einer Länge von rund 1.500 Metern die Leopoldstraße mit der Ungererstraße und ist Teil der beschilderten Fahrradhauptroute und des Äußeren Radlrings. Angesiedelt sind an der Domagkstraße vor allem Gewerbebetriebe sowie Kleingartenanlagen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.