Radfahrer nach Kollision mit Tram in München schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Wochenende ein 75-jähriger Radfahrer aus München. Er wurde beim Abbiegen von einer Tram erfasst.

München / Laim - Der Radfahrer war auf dem Radweg der Siglstraße in Richtung Zschokkestraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Münchner Polizei beabsichtigte der 75-Jährige an der Kreuzung zur Ludwig-Richter-Straße links in diese einzubiegen, wobei er über den straßenbündigen Gleiskörper der Tram fahren musste.

75-jähriger Radfahrer beim Abbiegen in Ludwig-Richter-Straße erfasst

Zur selben Zeit befuhr ein 43-Jähriger aus München als Fahrer der Straßenbahn die Hochgleise der Siglstraße, ebenfalls in Richtung Zschokkestraße. An der Einmündung zur Ludwig-Richter-Straß wollte er diese geradeaus überqueren.

Beim Abbiegen des 75-Jährigen mit seinem Fahrrad kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn, sodass der 75-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung transportiert werden.



Polizei empfiehlt freiwilliges Tragen eines Helmes

Zum Unfallzeitpunkt trug der 75-Jährige keinen Fahrradhelm. Aus diesem Grund weist die Verkehrspolizei erneut daraufhin, dass trotz fehlender Tragepflicht ein Fahrradhelm Kopfverletzungen verhindern oder zumindest minimieren kann.

Sowohl das Fahrrad des 75-Jährigen als auch die Straßenbahn wurden leicht beschädigt. Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

