Radfahrer kracht an Ungererstraße in plötzlich geöffnete Autotür

Von: Andreas Schwarzbauer

Eine plötzlich geöffnete Autotür sorgte an der Ungererstraße in Schwabing für einen Unfall. (Symbolbild) © Marijan Murat, dpa

Eine Beifahrerin will an der Ungererstraße in Schwabing aussteigen und achtet nicht auf den Radweg. Ein 48-Jähriger kann nicht rechtzeitig bremsen und fährt in die Autotür

Schwabing - Ein Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Schwabing von einer unachtsamen Beifahrerin von seinem Radl geholt worden. Der 48-jährige Münchner fuhr auf dem Radweg auf der Ungererstraße in Richtung Süden. Zeitgleich parkte dort ein VW am Fahrbahnrand. Eine 56-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg öffnete laut Polizei die Beifahrertür, um auszusteigen.

Schwabing: Radfahrer kracht in plötzlich geöffnete Autotür

Dabei achtete sie nicht auf den Radweg und der 48-Jährige stieß mit der geöffneten Türe zusammen. Er verletzte sich leicht und er wollte später selbstständig zu einem Arzt gehen. Die 56-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschaden.

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Schwabing: Polizei empfiehlt Holländer-Griff beim Aussteigen

Auch der sogenannte Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein. Der Holländer-Griff gilt auch seitenverkehrt für den Beifahrer, wenn sich ein Radweg direkt neben der Straße befindet. In diesem Fall soll der Beifahrer mit der linken Hand die Tür öffnen, damit er beim Öffnen heranfahrende Fahrradfahrende auf dem Radweg im Blick hat.

