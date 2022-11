Schwabing: Radlerin prallt gegen plötzlich geöffnete Autotür und wird schwer verletzt

Von: Andreas Schwarzbauer

Eine Radlerin muss mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Als ein Autofahrer an der Königinstraße aussteigen will, übersieht er eine herankommende Radlerin. Diese prallt gegen die Tür und verletzt sich am Kopf

Schwabing - Wegen der Unachtsamkeit eines Autofahrers ist eine Radlerin auf der Königinstraße schwer verletzt worden. Ein 27-jähriger Traunsteiner parkte am Freitag gegen 17.30 Uhr seinen VW am rechten Fahrbahnrand. Zur gleichen Zeit kam eine 54-jährige Münchnerin angeradelt. Der 27-Jährige bemerkte sie laut Polizei nicht und öffnete die Autotür, um auszusteigen.

Schwabing: Radlerin prallt gegen geöffnete Autotür

Die Frau stieß frontal gegen die Türe und stürzte über den Lenker nach vorne auf die Straße. Dabei wurde sie unter anderem am Kopf schwer verletzt. Sie trug keinen Fahrradhelm.

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf und den Rettungsdienst. Die Radlerin wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 27-jährige Autofahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Polizei empfiehlt das Tragen eines Fahrradhelms

Die Münchner Polizei empfiehlt allen Radlern, immer einen Fahrradhelm zu tragen. Dieser kann Kopfverletzungen oftmals verhindern oder die Schwere verringern.

