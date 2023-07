Radlerinnen bei Unfällen mit geöffneten Auto-Türen verletzt ‒ Münchner Polizei weist auf Holländer-Griff hin

Bei Unfällen Mit geöffneten Auto-Türen in München wurden zwei Radlerinnen verletzt.

Zwei Frauen auf Fahrräder in München wurden bei Unfällen mit geöffneten Auto-Türen verletzt. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und weist auf den Holländer-Griff hin.

München ‒ Bei Unfällen zwischen Pkw und Fahrrädern in München wurden zwei Frauen verletzt - die Radlerinnen kollidierten mit den geöffneten Auto-Türen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen fahrlässiger Körperverletzung und weist auf den sogenannten Holländer-Griff hin.

Fahrrad-Unfälle in München - Radlerinnen kollidieren mit geöffneter Auto-Tür

Eine 57-jährige Frau fuhr am Freitagabend mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Leopoldstraße, als ein Mercedes am rechten Fahrbandrand einparkte, berichtet die Polizei.

Der Beifahrer öffnete die Auto-Tür, woraufhin die Münchnerin mit dieser zusammenstieß. Die Radlerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt.

Am Samstagvormittag parkte ein Münchner mit seinem BMW am rechten Fahrbahnrand der Maxhofstraße ein und öffnete dann die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei kollidierte ein Radlerin, der auf der Straße fuhr, mit der Tür. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sperrte die Maxstraße während der Unfallaufnahme komplett ab, es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Hinweis der Polizei München - Vorsicht auf Fahrräder und Holländer-Griff

Die Münchner Polizei bittet alle Auto-Fahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Radler achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sogenannte Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein.

Der Holländer-Griff gilt natürlich auch seitenverkehrt für den Pkw-Beifahrer, wenn sich ein Radweg direkt neben der Beifahrerseite befindet. In diesem Fall soll der Beifahrer mit der linken Hand die Tür öffnen, damit er beim Öffnen heranfahrende Fahrradfahrende auf dem Radweg im Blick hat.

Fahrer sollten auch Ihre Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hinweisen.

Eine Beifahrerin will an der Ungererstraße in Schwabing aussteigen und achtet nicht auf den Radweg. Ein 48-Jähriger kann nicht rechtzeitig bremsen und fährt in die Autotür.

