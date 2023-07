Radlrambo verletzt Mädchen an Nymphenburger Straße und fährt weiter

Von: Andreas Schwarzbauer

An der Ampel über die Nymphenburger Straße auf Höhe der Lazarettstraße ist es schon häufiger zu brenzligen Situationen gekommen. © Ursula Löschau

An der Nymphenburger Straße hat ein Radler eine Zehn- und eine Elfjährige mit dem Lenker touchiert. Obwohl beide schrien und weinten, setzte er seine Fahrt fort. Polizei sucht Zeugen

Neuhausen - Ein Radler hat an der Nymphenburger Straß zwei Mädchen mit dem Lenker leicht verletzt und ist anschließend einfach weiter gefahren. Die Zehn- und die Elfjährige standen am Freitag gegen 11 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Nymphenburger/Lazarettstraße. Als sie für Fußgänger auf Grün schaltete, querten die Mädchen den Radweg entlang der Nymphenburger Straße, um zur Fahrbahn zu gelangen.

Nymphenburger Straße: Radler versucht, zwischen Mädchen, die Radweg queren, hindurchzufahren

Ein Radler, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, versuchte, zwischen den beiden hindurch zu fahren. Dabei stieß er mit seinem Lenker gegen die Kinder. Obwohl sie laut Polizei anfingen, zu schreien und zu weinen, fuhr er einfach weiter.

Es war nicht der erste Vorfall an dieser Ampel. Auch die Seniorenbeirätin hat schon vor dieser Stelle gewarnt

Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei. Zwar gibt es an dieser Stelle kein Signal für Radfahrer. Allerdings ist der Mann laut Polizei seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen.

Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, soll sich unter Telefon 089/6216-3322. beim Unfallkommando der Polizei melden. Der bislang unbekannte Radfahrer war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schwarzhaarig. Ertrug eine schwarze Hose und fuhr ein schwarzes Sportfahrrad.