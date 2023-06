Es geht voran beim Ausbau des Mobilfunknetzes in der Ottobrunner Straße

Von: Raffael Scherer

Teilen

Der Parkplatz am neuen Südfriedhof der Ottobrunner Straße ist einer der drei Standorte, an denen die FDP neue Mobilfunkantennen für besseren Empfang plant. © FDP Ramersdorf-Perlach

Die FDP Perlach-Ramersdorf plant eine zeitnahe Zwischenlösung am neuen Südfriedhof. Sie möchte drei neue Dauerstandorte für besseren Empfang errichten.

Perlach – Kein oder schlechter Empfang ist nervig. Hin und her gehen, um die andere Person am Hörer zu verstehen oder sogar Anrufe, die gar nicht erst durchkommen. Das Mobilfunkloch in Perlach im Bereich der Ottobrunner Straße beschäftigt weiterhin die Behörden. Zur Lösung des Problems kommt laut der FDP Perlach-Ramersdorf Bewegung in die Sache: Nach Angaben der Telekom wurde die Suche eines Zwischenstandorts wieder aufgenommen, außerdem wird an drei dauerhaften Mobilfunkstandorten für die beiden weggefallenen Antennenstandorte gearbeitet – ein großer Fortschritt und Erfolg aus Sicht des FDP Ortsverbands.



So wird die Telekom nun mit der Friedhofsverwaltung des „Neuen Südfriedhofs“ Gespräche aufnehmen, um auf dem dortigen Parkplatz zeitnah einen Interims-Funkstandort zu errichten. Diese Initiative wird auch vom Wirtschaftsreferat der Stadt München unterstützt.



Mastneubau bis Ende 2024

Außerdem wird für einen Dauerstandort im Bereich Ottobrunner Straße / Ständlerstraße ein Mastneubau angestrebt – hier spricht man jedoch seitens Telekom von einem Zeitraum bis circa Mitte/ Ende 2024, abhängig von der Genehmigung des Standortes.



Einen zweiten Dauerstandort hat die Telekom im Bereich Ottobrunner Straße / Ecke Unterhachinger Straße geplant. Hier ist aktuell in Prüfung, ob ein Standort auf einem Gebäude in der Nähe oder aber auf dem Friedhofsparkplatz errichtet werden kann. Als dritter Dauerstandort ist nach erfolgter Mastsanierung der abgebrannte Standort an der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in der Heinrich-Lübke Straße eingeplant.



Interessierte Mieter können sich melden

Die Direktkandidatin der FDP im Wahlkreis München-Ramersdorf Kerry Hoppe zeigt sich erfreut: „Oberste Priorität hat die bedarfsgerechte Mobilfunkversorgung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort – pragmatische und zügige Lösungen, wie sie jetzt angegangen werden, sind dafür der genau richtige Weg. Gleichzeitig muss dies aber ein Weckruf für unsere zukünftige Infrastrukturpolitik sein.“



Maximilian Kretschmann, Kandidat für die Bezirkstagswahl, meint dazu: „Die Bürgerinnen und Bürger in Perlach haben ein Recht auf eine zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur. Effektive Daseinsvorsorge darf und muss – wie hier – pragmatisch und bürgerorientiert erfolgen.“ Die Telekom nimmt dieses Thema zum Anlass, interessierte Vermieter weiterer Mobilfunkstandorte aufzurufen, sich bei der Tochter der Telekom, der Deutschen Funkturm, online unter www.dfmg.de/standortangebot zu melden, da der künftige Netzausbau zusätzliche Standorte erfordern wird.