Rammstein-Konzert in München? Bedenken wegen geplantem Mega-Event an Silvester auf der Theresienwiese

Von: Jonas Hönle

Rammstein plant ein Silvester-Konzert auf der Theresienwiese in München. © Sven Hoppe/dpa

Die Polizei München, KVR und Tollwood haben Bedenken wegen dem geplanten Silvester-Konzert auf der Theresienwiese. Steht das Mega-Event auf der Kippe?

Rammstein ist eine der bekanntesten Bands der Welt und will an Silvester ein riesiges Konzert mit 145 000 Zuschauern in München geben. Doch ob das Mega-Event auf der Theresienwiese auch tatsächlich stattfindet, ist fraglich.

Der Münchner Stadtrat soll am Mittwoch über die Vergabe abstimmen. Die Fraktion Die Grünen – Rosa Liste hat jedoch schon angekündigt, dem Antrag zum Rammstein-Konzert wegen der gravierenden Bedenken von Polizei und Kreisverwaltungsreferat (KVR) nicht zuzustimmen.

Rammstein plant Silvester-Konzert auf der Theresienwiese in München

„Der Veranstalter erwartet zirka 145 000 Zuschauer zu dem Konzert von Rammstein auf der Theresienwiese“, heißt es in der Sitzungsvorlage des Referats für Arbeit und Wirtschaft.

Das Amt befürwortet die Großveranstaltung: Die Show werde „erhebliche Aufmerksamkeit für die Tourismusdestination München weit über die Grenzen der Stadt hinaus generieren“ und neben der üblichen Umsatzsteigerung für Hotellerie und Gastronomie „weltweit vor allem auch als Werbeträger für München als Kultur- und Tourismusstandort funktionieren“.

Auch wenn der Münchner Stadtrat dem Rammstein-Konzert zustimmt - Das KVR als genehmigende Behörde hat die Organisation und vor allem die Sicherheit im Blick.

„Das ist eine Großveranstaltung, die in der Art noch nicht auf der Theresienwiese stattgefunden hat“, betonte KVR-Sprecher Tobias Kapfelsberger.

Da gäbe es von der Zusammenarbeit mit den an Silvester ohnehin stark belasteten Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr über Konzepte für Ordner, Flucht- und Rettungswege bis hin zur An- und Abreise mit Pkw und Bahn viel zu klären. Zumal auf dem Gelände zeitgleich auch noch das traditionelle Wintertollwood stattfindet.

Geplantes Rammstein-Konzert überrascht München - Auch Tollwood-Veranstalter hatten keine Ahnung

Die Tollwood-Veranstalter wurden von der Konzert-Planung überrascht. In einer Mitteilung am Montag gaben sie bekannt, dass sie die parallele Durchführung eines Rammstein-Konzerts und der Tollwood-Silvesterparty nicht für möglich halten.

„Tollwood möchte aber nicht im Wege stehen, falls die Stadt sich für das Groß-Konzert entscheidet.“, heißt es von den Veranstaltern. „Betonen möchten wir allerdings, dass wir für das Tollwood Winterfestival, das am 24. November beginnt, bereits im Vorverkauf sind und Verträge geschlossen haben.“

Üblicherweise hätten solche erstmals an einem Ort ausgetragenen Massen-Events einen Vorlauf von bis zu einem Jahr, erläuterte KVR-Sprecher Kapfelsberger. Dass auf der Theresienwiese normalerweise jährlich das Oktoberfest stattfindet, ändere daran aufgrund der ganz anderen Umstände nichts. Und gerade nach den tödlichen Vorfällen auf der Loveparade in Duisburg im Jahr 2010 prüften die Sicherheitsbehörden die Konzepte noch genauer. „Jetzt sind es noch 4,5 Monate bis dahin - das wird auf jeden Fall eng“, betonte Kapfelsberger.

Deshalb werde es wohl erst relativ kurzfristig klar sein, ob das Konzert im geplanten Rahmen genehmigt werde oder nicht. „Aber es gibt ja nicht immer nur Ja oder Nein, es kann ja auch ein Dazwischen geben.“

Wegen geplantem Rammstein-Konzert auf der Theresienwiese - Offener Brief an OB Reiter

Der Verband der Münchener Kulturveranstalter e.V. hat sich wegen dem geplanten Rammstein-Konzert auf der Theresienwiese mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gewandt. Dort werden die Verantwortlichen der Stadt um einen Dialog gebeten, um zu eine faire, transparente Vergabe von Orten und Plätzen für Veranstaltungen zu gewährleisten. Es solle ein Wettbewerb ohne Einflussnahme ermöglicht werden.

In der Vergangenheit habe es wiederholt Anfragen des Vereins gegeben, zusätzliche Flächen in München für Open-Air-Veranstaltungen nutzen zu können. Dem Verband sei daraufhin von Seiten des Wirtschaftsreferenten eindringlich vermittelt worden, Großkonzerte sollen auch weiterhin nur im Olympiastadion stattfinden.

Von Anfragen zur Nutzung der Theresienwiese sei wegen zu erwartenden Beschwerden durch Anwohner und die ablehnende Haltung der zuständigen Bezirksausschüsse abgeraten worden.

