Raser auf dem Mittleren Ring in München bremsen vor Blitzern ab ‒ dann geben sie wieder richtig Gas

Die Polizei erwischte drei Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Mittleren Ring in München. Was die Raser nun erwartet...

München ‒ Die Polizei München hat drei Pkw-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Mittleren Ring erwischt. Die Raser fuhren teils doppelt so schnell wie erlaubt, bremsten an den stationären Blitzern wieder ab und beschleunigten dann erneut stark.

Die Raser erwarten nun ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich, ein Eintrag in das Fahreignungsregister in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Raser auf dem Mittleren Ring in München mit überhöhter Geschwindigkeit von Polizei erwischt

Zivile Beamten bemerkten die drei Autos in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als diese mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Mittleren Ring Richtung Norden fuhren. Laut Polizei fuhren die Pkw durchschnittlich 100 km/h und damit doppelt so schnell wie in diesem Bereich erlaubt.

An den fest installierten Messstationen bremsten die Raser jeweils ab und fuhren mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an diesen vorbei. Unmittelbar danach beschleunigten sie wieder auf bis zu 120 km/h.

Die Polizei hielt die Pkw daraufhin auf und unterzog die drei Personen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren einer Kontrolle.

Aufgrund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es laut Polizei zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Hinweis der Polizei Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

