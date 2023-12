Rassistische Schmierereien an Schule in München – Stadt verurteilt Gewaltaufruf und ergreift Maßnahmen

Drucken Teilen

Am Schulzentrum an der Quiddestraße wurden rassistischen Schmierereien entdeckt. (Archivbild) © Marcus Schlaf

Nachdem rassistische Schmierereien mit Bezug auf den Nahost-Konflikt an einer Schule in München entdeckt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

München – Nach rassistischen Schmierereien an einer Schule in München verurteilt die Stadt den Gewaltaufruf auf das Schärfste.

An der Fassade des Städtischen Werner-von-Siemens-Gymnasiums wurden am vergangenen Wochenende die Slogans „Kill all palestines“ und „Bomb Gaza to Rubble“ entdeckt.

Rassistische Schmierereien an Werner-von-Siemens-Gymnasium in München entdeckt

„Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten in der Folge des antisemitischen Massakers der Hamas darf nicht dazu führen, dass es hier in München zu rassistischer oder antisemitischer Hetze kommt,“ sagt Stadtschulrat Florian Kraus. „Die Landeshauptstadt München stellt sich zudem gegen alle Versuche, derartige rassistische Vorfälle zu instrumentalisieren und wird sich weiterhin entschieden für die Bekämpfung von Rassismus in all seinen Erscheinungsformen einsetzen.“

Die Schulleitung erstattete umgehend Anzeige, nachdem die rassistischen Schmierereien entdeckt wurden, heißt es von der Stadt. Die Polizei ermittle vollumfänglich in Bezug auf die möglichen Straftatbestände.

Am Werner-von-Siemens-Gymnasium und den beiden angrenzenden Schulen am Schulzentrum an der Quiddestraße soll eine angemessene pädagogische Aufarbeitung stattfinden.

„In München leben Menschen verschiedener Herkunft und Religion friedlich zusammen, diese Vielfalt ist unsere Stärke. Gerade in der aktuellen Zeit dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern müssen als Münchner Stadtgesellschaft zusammenstehen,“ erklärt Bürgermeister Dominik Krause (Grüne).

Stadt München verurteilt Gewaltaufruf an Schule und ergreift Maßnahmen

Das Referat für Bildung und Sport und die Fachstelle für Demokratie haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um rassistischer oder antisemitischer Hetze zu begegnen und die Schulen bei der pädagogischen Aufarbeitung zu unterstützen:

Schreiben zum Umgang mit Nahostkonflikt von Stadtschulrat und Fachstelle für Demokratie am 23. Oktober. Darin enthalten sind sowohl Hinweise zum pädagogischen Umgang mit der Thematik im Unterricht als auch eine fachliche Einordnung der Geschehnisse sowie weiterführende Hinweise.

Zwischen dem 25. Oktober und dem 22. November wurden drei Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulleitungen in München durch die Fachstelle für Demokratie organisiert, bei denen die „Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus“ als Expert*innen geladen war. Daran nahmen über 150 Lehrkräfte und Schulleitungen teil.

Zudem richtete die Fachstelle für Demokratie am 25. Oktober ein Schreiben an alle Moscheegemeinden und muslimische Einrichtungen in München, in dem sie auf Unterstützungsangebote bei Vorfällen im Bereich anti-muslimischen Rassismus im Kontext Nahostkonflikt hinwies.

Die Fachstelle für Demokratie berät sowohl schulisches Personal wie auch Betroffene bei Vorfällen im Bereich anti-muslimischer Rassismus an Münchner Schulen, klärt die strafrechtliche Relevanz von Sachverhalten, gibt Hinweise zum pädagogischen Umgang und vermittelt Weiterbildungsmaßnahmen für Schüler, Schülerinnen und Kollegien.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.