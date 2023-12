Teure Kleidung vom Leib gestohlen – Täter bedrohen Schüler in München und entkommen nach Raub

Die Polizei München ermittelt nach einem Raub, bei dem ein Schüler von unbekannten Tätern bedroht wurde. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Die Polizei ermittelt nach einem Raub in München, bei dem die unbekannten Täter einen Schüler bedrohten, dessen Kleidung stahlen und entkommen konnten.

München / Freimann – Unbekannte Täter bedrohten einen Schüler in München und stahlen dessen teure Kleidung vom Leib. Die Polizei bittet Zeugen nach dem Raub um Hinweise und veröffentlicht eine Beschreibung der Verdächtigen.

Raub in München - Täter bedrohen Schüler und stehlen Klamotten vom Leib

Zwei 13-jährige Schüler gingen am Donnerstag, gegen 19.35 Uhr, in einer Grünanlage Hans-Leipelt-Straße in Freimann. Dort traten ihnen plötzlich die zwei Täter gegenüber und forderten von einem Teenager hochwertige Bekleidungsstücke.

Einer der Unbekannten drohte dabei mit einem scharfen Gegenstand in der Hand, die andere Person schlug einem der 13-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin zog der Attackierte die geforderte Kleidung aus und übergab diese den Tätern.

Nach dem Raub flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die beiden Schüler blieben laut Polizei unverletzt.

Der Wert der Kleidungsstücke beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Die Täter wurden laut Polizei wie folgt beschrieben:

1. Person : männlich, ca. 14–15 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, südländisches Aussehen, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, war bekleidet mit schwarzer Winterjacke, mit beigefarbener Fellkapuze, schwarzer Jogginghose, weißen Nike Air Force Turnschuhen, hatte ein schwarzes Halstuch.

: männlich, ca. 14–15 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, südländisches Aussehen, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, war bekleidet mit schwarzer Winterjacke, mit beigefarbener Fellkapuze, schwarzer Jogginghose, weißen Nike Air Force Turnschuhen, hatte ein schwarzes Halstuch. 2. Person: männlich, ca. 13–14 Jahre alt, ca. 1,74 m groß, kräftige Figur, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunklen Schuhen, trug ein schwarzes Halstuch mit weißem North Face Emblem.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Leipelt-Straße, Christoph-Probst-Straße und Grasmeierstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

