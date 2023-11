Täter bedroht Mann mit spitzem Gegenstand auf der Straße ‒ Polizei ermittelt nach Raub in München

Von: Jonas Hönle

Nach einem Raub in München hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Täter, der einen Münchner auf der Straße bedrohte und ausraubte, und bittet Zeugen um Hinweise.

München / Isarvorstadt ‒ Ein bislang unbekannter Täter raubte einen Münchner auf offener Straße aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, veröffentlicht eine Beschreibung des Gesuchten und bittet Zeugen um Hinweise.

Raub in München - Täter bedroht Mann auf Straße mit spitzem Gegenstand

Der geschädigte 45-Jährige befand sich am Sonntag, gegen 01 Uhr, im Bereich der Isartalstraße und Kapuzinerstraße, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde.

Laut Polizei bedrohte der Täter den Münchner bei dem Raub mit einem spitzen Gegenstand und forderte Bargeld. Dieser gab daraufhin einen niedrigen dreistelligen Betrag heraus, woraufhin der Kriminelle die Flucht ergriff.

Der 45-Jährige zeigte den Vorfall am nächsten Tag bei der Polizei an. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat für Raubdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 25 – 30 Jahre alt

Ca. 1,70 m – 1,75 m groß

Dunkle Haare, dunklerer Teint

Bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Isartalstraße, Kapuzinerstraße, Pestalozzistraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

