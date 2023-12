Frau überwältigt und in den Schnee gedrückt – Täter entkommt nach Raub in München

Die Polizei sucht nach einem Raub in München einen Täter, der eine Frau in den Schnee drückte. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Ein unbekannter Täter drückte eine Münchnerin bei einem Raub auf der Dachauer Straße in den Schnee und entkam mit ihrem Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Maxvorstadt – Ein bislang unbekannter Täter drückte eine Münchnerin bei einem Raub in den Schnee und entkam anschließen mit ihrem Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und veröffentlicht eine Beschreibung des Mannes.

Raub in München - Täter drückt Frau in Schnee und entkommt mit Bargeld

Die 29-Jährige ging am Mittwoch, gegen 10.25 Uhr, zu Fuß auf dem Gehweg der Dachauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 98 packte ein Mann sie plötzlich von hinten am Oberkörper. Als er sie in den Schnee drückte, forderte er Bargeld.

Laut Polizei händigte die Frau dem Täter das Geld aus und er ergriff die Flucht. Sie erstattete später Anzeige. Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Münchner Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 25-30 Jahre alt

Ca. 180-185 cm groß

Bekleidet mit grauer Übergangsjacke, dunkler Hose sowie dunkler Wollmütze.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Dachauer Straße 98 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

