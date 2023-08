Unter falschem Vorwand zum Tatort gelockt ‒ Jugendliche rauben Münchner auf Spielplatz aus

Polizei sucht Täter

+ © Peter Kneffel/dpa Die Polizei sucht fünf jugendliche Täter nach einem Raub auf einem Spielplatz in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Nach einem Raub auf einem Münchner Spielplatz sucht die Polizei die jugendlichen Täter. Die Unbekannten entkamen vom Tatort mit einem Bus der MVG.

München / Garching-Hochbrück ‒ Die Münchner Polizei ermittelt nach einem Raub auf einem 25-jährigen Mann. Er wurde auf einem Spielplatz von fünf unbekannten Jugendlichen ausgeraubt.

Raub auf Spielplatz in München - Jugendliche locken Opfer zum Tatort

Das Opfer alarmierte am Dienstagabend, gegen 17.55 Uhr, den Notruf 110 und meldete den Raub auf dem Spielplatz am Michael-Asam-Weg in Garching-Hochbrück.

Erste Polizei-Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich der 25-Jährige zur Übergabe einer Grafikkarte, welche er zuvor über ein Online-Verkaufsplattform anbot, mit einem vermeintlichen Käufer treffen wollte.

Laut Polizei wurde der Spielplatz als Treffpunkt gewählt. Bei der vermeintlichen Übergabe wurde ihm dann das Geld aus der Hand gerissen und die fünf Täter flüchteten mit einem MVG-Bus vom Tatort.

Der Münchner blieb bei der Tat unverletzt, eine eingeleitete Fahndung ergab jedoch keine Hinweise auf die Täter.



Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Die Täter wurden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1 : Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braune kurze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt

: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braune kurze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt Täter 2 : Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, europäische Erscheinung, blonde Haare, rötlicher Drei-Tage-Bart

: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, europäische Erscheinung, blonde Haare, rötlicher Drei-Tage-Bart Täter 3 : Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß

: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß Täterin 4: Weiblich, kräftige Figur

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Michael-Asam-Weg und Voithstraße und Schleißheimer Straße (Garching-Hochbrück) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

