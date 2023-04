Raub-Überfall in Münchner Hotel: Maskierter Täter bedroht Portier mit Messer ‒ Polizei sucht Zeugen

Ein maskierter Täter bedrohte einen Portier in einem Hotel in München mit einem Messer und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen des Raub-Überfalls...

München / Altstadt ‒ Die Polizei sucht nach einem Raub-Überfall in einem Hotel in München Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung des flüchtigen Täters.

Raub-Überfall in Hotel - Täter bedroht Portier in München mit Messer

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Freitag, zwischen 02 und 04 Uhr, ein Hotel in der Münchner Altstadt, berichtet die Polizei. Der maskierte Täter bedrohte dann den Portier mit einem Messer und forderte dessen Wertgegenstände.

Im Anschluss flüchtete der Räuber mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat für Raubdelikte der Münchner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in diesem Fall.



Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat am Freitag, 31.03.2023, zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, im Bereich der Frauenstraße, an der Hauptfeuerwache und am Sendlinger Tor (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.