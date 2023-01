Versuchter Raubüberfall in München ‒ Jugendliche flüchten vor maskierten Männern

Von: Kristina Beck

Männer in Sturmmasken verfolgen eine Gruppe von Jugendlichen in Neuhausen. Polizei München sucht nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Sie konnten gerade noch davonlaufen: Zwei Männer in Sturmhauben und mit einem Messer bewaffnet wollten in München eine Teenagergruppe überfallen.

München / Neuhausen ‒ „Hast du was?“ Mit diesem Satz wollten in Neuhausen zwei Männer in Sturmhauben auf eine Gruppe von vier Jugendlichen losgehen. Die vier Teenager waren gerade mit Freunden in der Blutenburgstraße unterwegs, als sie von der anderen Straßenseite Pfiffe wahrgenommen haben.

Versuchter Raubüberfall in München: Teenager werden von maskierten Männern angegangen

Dort haben sich zwei junge Männer Skimasken übergezogen und haben sich auf den Weg zur Vierergruppe gemacht. Einer der unbekannten Personen hielt einen dolchähnlichen Gegenstand in der Hand und sprach den 15-Jährigen sofort mit den Worten „Hast du was?“ an.

Der 15-Jährige und seine drei Begleitpersonen (14 Jahre und 15 Jahre alt) liefen sofort weg, sodass es zu keinen körperlichen Übergriffen kam, geht aus dem heutigen Polizeibericht hervor.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht nach Zeugen.

Nach versuchtem Raubüberfall sucht Polizei München Zeugen

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 15–18 Jahre alt, ca. 1,80 m groß

Bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Daunenjacke und schwarzer Sturmhaube

Polizei München sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blutenburgstraße, Maillingerstraße, Adamstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

