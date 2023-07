Raub-Überfall in München ‒ Täter versucht hochwertige Armbanduhr zu stehlen und schlägt Opfer zu Boden

Von: Jonas Hönle

Bei einem Raub-Überfall in München versuchte der Täter eine hochwertige Armbanduhr zu stehlen und schlug einen 27-Jährigen zu Boden. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einem versuchten Raub in München versuchte ein Unbekannter einem Münchner seine teure Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Dabei schlug er mehrmals zu.

München / Maxvorstadt ‒ Nach dem versuchten Raub einer teuren Armbanduhr in München sucht die Polizei den flüchtigen Täter. Der Mann stieß einen Münchner zu Boden, schlug ihm mehrmals ins Gesicht und versuchte die Uhr vom Handgelenk zu reißen.

Täter versucht teure Armbanduhr bei Raub-überfall in München zu stehlen

Der 27-Jährige Münchner stieg am Samstag, gegen 02.30 Uhr, an der Kreuzung Barer Straße und Arcostraße in der Maxvorstadt in das Auto eines Freundes ein.

Dabei näherte sich der Unbekannte von hinten und versuchte bei dem Überfall die hochwertige Armbanduhr zu stehlen, berichtet die Polizei.

Der Münchner konnte sich jedoch gegen den Angriff wehren und flüchten. Auch der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Der leicht verletzte 27-Jährige alarmierte im Anschluss den Notruf 110 und über zehn Polizei-Streifen rückten zur Fahndung aus. Diese bleib jedoch ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat für Raubdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 1,60 m groß, schlank, dunkelhäutig

Bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze und schwarzer Hose.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lenbachplatz, Arcostraße, Barer Straße, Karlstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

