Mutter mit Kleinkind von Rauchmelder geweckt ‒ Sieben Menschen bei Brand in München verletzt

Von: Jonas Hönle

Bei einem Brand in einem Haus an der Lindwurmstraße in München wurden sieben Menschen verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Vom Rauchmelder geweckt, bemerkt eine Mutter mit ihrem Kleinkind auf dem Arm Rauch aus einer Wohnung in ihrem Haus und alarmiert die Münchner Feuerwehr.

München / Sendling ‒ Bei einem Brand in einem Haus an der Lindwurmstraße in München wurden sieben Menschen verletzt. Das Feuer verursachte einen Schaden von etwa 75.000 Euro.

Rauchmelder weckt Mutter - Sieben Menschen bei Brand in München verletzt

Eine Hausbewohnerin wurde am frühen Mittwochmorgen durch einen Rauchmelder geweckt. Laut Feuerwehr machte sie sich mit ihrem Kleinkind auf dem Arm auf die Suche nach dem Piepsen.

Als sie Rauch aus einer Wohnung im zweiten Stock bemerkte, rief sie den Notruf 112.

Als die Einsatzkräfte an der Lindwurmstraße eintrafen, hatten sich bereits einige Hausbewohner im Freien in Sicherheit gebracht und wiesen die Feuerwehrler ein.

Ein Trupp begab sich daraufhin zu der Brand-Wohnung und konnte das Feuer in der Küchen nach kurzer Zeit löschen.

Feuerwehr-Einsatz wegen Küchen-Brand in Lindwurmstraße

Mit einem Hochleistungslüfter befreite die Feuerwehr die Wohnung vom Rauch und kontrollierte auch umliegende Wohnungen.

Mehrere Personen, darunter auch der Bewohner der Brandwohnung, wurden durch das anwesende Rettungsdienstpersonal vor Ort medizinisch betreut. Zwei Personen mussten in umliegende Münchner Krankenhäuser transportiert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr München rückte wegen einem Küchen-Brand zum Einsatz aus und öffnete zur Kontrolle mehrere Wohnungen wegen dem Rauch mit Gewalt.

