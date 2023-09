Rauchsäule in München ‒ Feuerwehr rückt zu Pkw-Brand in Entsorgungsbetrieb aus

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr rückte zu einem Pkw-Brand in einem Entsorgungsbetrieb in München aus. © Berufsfeuerwehr München

In einem Entsorgungsbetrieb in München geriet ein Pkw in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und konnte die Rauchsäule bereits von weitem sehen.

Pkw-Brand in Entsorgungsbetrieb in München - Feuerwehr sieht Rauchsäule bereits von weitem

Der Betrieb an der Geretsrieder Straße meldete das Feuer am Dienstag gegen 10.55 Uhr. Zeitgleich gingen etliche Anrufe beim Notruf 112 über eine deutliche sichtbare Rauchentwicklung ein.

Vor Ort eingetroffen, fand die Feuerwehr einen zur Verschrottung vorbereiteten Pkw in Vollbrand vor. Dieser befand sich in einem überdachten Lagerbereich.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen und kontrollierten die darüberliegenden Büroräume. Dort stellten sie Rauch fest, jedoch waren keine Personen mehr anwesend. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der betroffene Bereich entraucht.

Wie es zu dem Brand des Schrottfahrzeuges kommen konnte, ermittelt die Polizei. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

