Razzia bei „Letzten Generation“: Polizei durchsucht bundesweit Wohnungen von Klima-Aktivisten ‒ auch in München

Von: Jonas Hönle

Durchsuchungen bei Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ in sieben Bundesländern. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wegen dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung durchsucht die Polizei Objekte von Klima-Aktivisten und schaltet deren Homepage ab.

München ‒ Bei einer Razzia dursuchen Polizei und Staatsanwaltschaft in sieben Bundesländern Wohnungen der Klima-Gruppe „Letzte Generation“.

Insgesamt wurden am Mittwochmorgen ab etwa 7.00 Uhr 15 Objekte durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt laut dpa mitteilten.

Razzia bei Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ - Polizei durchsucht auch Wohnungen in München

Hintergrund der Dursuchungen sind demnach zahlreiche Strafanzeigen seit Mitte des vergangenen Jahres. Der Tatvorwurf lautet Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die sieben Beschuldigten sind zwischen 22 und 38 Jahre alt.

Zentraler Vorwurf im Zusammenhang mit der Razzia ist, dass die beschuldigten Klima-Aktivisten eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die „Letzte Generation“ organisiert und so mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt haben sollen.

Festnahmen gab es zunächst nicht. Zwei der Verdächtigen stehen den Ermittlern zufolge im Verdacht, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren.

Die Gruppe macht regelmäßig mit Sitzblockaden und Aktionen in Museen auf die fatalen Folgen der Erderhitzung aufmerksam. Die Mitglieder kleben sich dabei häufig fest - an Straßen oder auch an Kunstwerken.

Nachdem sich Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ an den vergoldeten Rahmen des Gemäldes „Der Bethlehemitische Kindermord“ von Peter Paul Rubens in der Alten Pinakothek in München festklebten, hat ein Gericht drei Männer zu Geldstrafen verurteilt.

Vorwurf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“: Dursuchung in sieben Bundesländern - Homepage der „Letzten Generation“ abgeschaltet

Betroffen waren Objekte in sieben Bundesländern, konkret in Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München), Berlin und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.

Zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft die Homepage der Gruppe beschlagnahmt und abgeschaltet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Laut Polizei waren bundesweit etwa 170 Beamte im Einsatz. Die Durchsuchungen verliefen ersten Informationen nach friedlich.

Angesiedelt sind die Ermittlungen bei der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München betonte aber, dass das nicht bedeute, dass man die Letzte Generation als extremistisch oder terroristisch einstufe. „Wir gehen nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt - wohlgemerkt nicht um eine terroristische“, sagte der Sprecher. Dies wolle man gerichtlich prüfen lassen.

Die Klima-Aktivisten reagierten mit scharfer Kritik. Die Gruppe Ende Gelände kritisierte auf Twitter, Razzien gebe es bei denen, „die vor der Klimakrise warnen, und nicht bei denen, die dafür verantwortlich sind“. Die Letzte Generation selbst fragte auf Twitter, wann Lobbystrukturen durchsucht und „fossile Gelder der Regierung“ beschlagnahmt würden.

