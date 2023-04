Das Pep wurde verkauft ‒ Das Einkaufscenter in München hat gleich zwei neue Besitzer

Von: Kristina Beck

Das Pep in Neuperlach hat neue Besitzer. © ECE Real Estate Partners

Das über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Einkaufscenter im Südosten von München wurde verkauft. Wer hinter den neuen Besitzern des Pep steckt

München ‒ Das Pep Einkaufscenter in Neuperlach hat neue Besitzer: Generali Real Estate und ECE Real Estate Partners haben im Rahmen eines 50/50-Joint-Ventures das Pep-Einkaufscenter in München-Neuperlach erworben. Das teilen die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Verkäufer des Objektes ist das Investmentmanagement-Unternehmen Nuveen Real Estate („Nuveen“).

Das Pep in München wurde verkauft: Neue Besitzer haben gleich große Anteile

Das Pep liegt im Südosten Münchens und hat nach Angaben der neuen Besitzer rund 12 Millionen Besuchern und einen Umsatz von über 250 Millionen Euro pro Jahr. Im inzwischen 70.000 m 2 großen Gebäudekomplex sind nach Pep-Angaben 135 Fachgeschäfte.

Das Pep (kurz für den früheren Namen „Perlacher Einkaufs-Passagen“) gibt es bereits seit 1981 und es wurde in den letzten Jahrzehnten mehrmals modernisiert und erweitert.

