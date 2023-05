Rechnen, Lesen, Schreiben ‒ Grundschulen sollen sich stärker auf Kernkompetenzen konzentrieren

Von: Jonas Hönle

Teilen

Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann einer Studie zufolge nicht richtig lesen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Bayerns Kultusminister Piazolo schlägt nach dem desaströsen Ergebnis der Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) vor, dass Schule sich stärker auf Kernkompetenzen konzentrieren soll.

München ‒ Bei der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) schnitt Deutschland mit einem desaströsen Ergebnis ab. Jeder vierte Schüler droht demnach wegen großer Schwächen beim Lesen im weiteren Schulverlauf abgehängt zu werden oder zu scheitern.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) schlägt nun vor, dass Schulen sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren sollen: Rechnen, Lesen, Schreiben.

„Wir überfrachten teilweise auch, was Schule alles tun soll: Medienkompetenz, Berufsorientierung und viele, viele Projekte“, sagte er am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Piazolo nach Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) - Schule sollte sich stärker auf Kernkompetenzen konzentrieren

Einen konkreten Vorschlag brachte laut dpa der bayerische Philologenverband in die Diskussion ein: „Eine Möglichkeit bestünde darin, die Englischstunden in der dritten und vierten Klasse für Deutschunterricht zu verwenden“, erläuterte dessen Vorsitzender Michael Schwägerl. „Alle Schülerinnen und Schüler brauchen für die weiterführenden Schulen eine solide Basis beim Lesen, in der Rechtschreibung und in der Grammatik.“

Gerade Kinder mit Migrationshintergrund gerieten sonst in Gefahr, abgehängt zu werden. „Es ist Aufgabe des bayerischen Bildungssystems, dass jedes Kind die nötige Förderung erhält und keines zurückgelassen wird!“, betonte Schwägerl.

Schüler sollen in Grundschulen verstärkt rechnen, schreiben und lesen lernen

Auch Piazolo unterstrich: „Erstmal geht es in der Grundschule auch dadrum, rechnen, lesen, schreiben zu lernen. Das ist ganz wichtig. Und da werden wir uns in Zukunft noch stärker auch drauf konzentrieren“, sagte er dem BR. Man müsse Prioritäten setzen. „Alles kann man nicht tun“, sagte Piazolo. „Man muss sich dann entscheiden: Was ist uns besonders wichtig.“

Iglu-Ergebnis Der Anteil der Schüler in dieser Altersklasse, die nicht richtig lesen können, hat der Grundschul-Lese-Untersuchung zufolge in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 25 Prozent erreichen demnach nicht das Mindestniveau, das nötig wäre für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit. International liegen die Grundschüler in Deutschland bei der Lesekompetenz nur im Mittelfeld.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.