Rechtsanwalt Alexander Stevens im Interview über seine Arbeit und seine Zweitkarriere

Von: Marie-Julie Hlawica

Alexander Stevens ist nicht nur Anwalt, sondern auch Podcaster. © Sven Hoppe, dpa

Vor Gericht verteidigt er Kriminelle, auf der Bühne stellt er spektakuläre Verbrechen vor. Wie der Münchner Rechtsanwalt Alexander Stevens nach Wahrheit sucht

Herr Stevens, glauben Sie an das Gute im Menschen?

Natürlich. Es gibt ja auch gute Menschen! Aber es gibt eben auch ein paar nicht so gute Menschen!

Grundsätzliche Frage: Kann ein Urteil gerecht sein?

Das ist eine rechtsphilosophische Frage. Oft gibt es keine Sachbeweise oder harte Indizien. Etwa 70 Prozent der Urteile beruhen rein auf Zeugenaussagen – und das menschliche Gedächtnis ist alles andere als genau. Bei Mordfällen müsste man in den Kopf des Täters schauen, um festzustellen, aus welchem Motiv – Hass, Geldgier, Mordlust – getötet wurde. Urteile beruhen oft auf Wahrscheinlichkeiten. Ungerechtigkeit lässt sich daher nie ausschließen.

Sind Verbrechen begreifbar?

Es gibt sogar viele Verbrechen, die man begreifen kann. Etwa, wenn jemand aus Geldnot Betrügereien begeht. Oder aus Rache und Eifersucht töten. Das sind Dinge, die kann man emotional verstehen, auch wenn man sie nicht gutheißt. Sexualmorde hingegen, oder jemanden wegen Geld zu ermorden – das kann ich persönlich nicht nachvollziehen.

Haben Sie das Gefühl, dass Mandanten Sie belügen?

Das kommt sehr häufig vor. Strafverteidigung ist Vertrauenssache und manch einer hat die Befürchtung, dass Anwalt, Staatsanwalt und Richter unter einer Decke stecken. Und es gibt Mandanten, denen ist die Wahrheit schlicht peinlich: Wem willst du schon erzählen, dass du Kinderpornografie konsumiert hast? Ich kann als Strafverteidiger trennen: meine subjektive Meinung und die objektive Verteidigung. Das ist die Grundvoraussetzung in diesem Beruf.

Haben Sie schon einmal ein Mandat niedergelegt?

Ich hatte einen Mandanten, der drohte mir in der Zelle sehr unverhohlen mit einer Tellerscherbe. Nach so einem Zwischenfall kann man nicht mehr verteidigen. Auch bei Fällen, in denen man als Verteidiger völlig konträre Ansichten hat, wird es schwer, jemanden gegen die eigene juristische Überzeugung zu vertreten.

Können Verbrechen je gesühnt werden?

Sühne ist keine mathematische Formel. Mord kann meines Erachtens nach niemals gesühnt werden. Im Urteil geht es auch um Generalprävention. Das hohe Strafmaß dient einer gewissen Abschreckung. Gleichwohl weiß man aus statistischen Erhebungen aus den USA, dass die Todesstrafe keine Täter abhält, zu morden.

Als Strafverteidiger schreiben Sie erfolgreich Bücher.

Mit der Sexualstrafrechtsreform fing alles an: Nach den Vorfällen auf der Kölner Domplatte 2015 gab es eine Gesetzesreform, die ausschlaggebend für mein erstes Buch „Sex vor Gericht“ war. Ich habe beide Seiten geschildert: die der Opfer, aber auch der Täter. Mein zweites Buch hieß „Garantiert nicht strafbar“: die schrägsten Strafgesetze und wie man sich eben nicht strafbar macht. Da habe ich gemerkt, lustig liegt mir auch. Ich habe den Wechsel versucht: mal leichtere Unterhaltung, mal harte Fälle.

Dann kam der True-Crime-Podcast mit Jacqueline Belle.

Wir haben aktuell 40 Millionen Abrufe! Letztes Jahr waren wir live im ausverkauften Circus Krone. Kollegen –

etwa von „Mordlust“ – füllen mit True Crime mittlerweile ganze Stadien. 2024 wollen auch wir größer werden.

Wie im Radio sind Sie auf der Bühne zu zweit.

Im True-Crime-Segment sind es meist zwei: Einer führt durch den Fall, der andere erklärt und ordnet ein. Jacqueline stellt die richtigen Fragen, was für Juristen vielleicht ganz klar ist, aber für den Laien nicht. Mit Jacqueline wird der Live-Pod­cast und die Vorstellung lebendig, bekommt eine eigene Dynamik.

Sind Sie lieber auf der Bühne oder im Gerichtssaal?

Das ist schwer vergleichbar. Auf der Theaterbühne geht es „nur“ darum, Publikum zu unterhalten. Im Gerichtssaal geht es um Eines der wichtigsten Dinge im Leben: die Freiheit. Da habe ich als Verteidiger eine ganz andere Verantwortung.

Bei allen Verbrechen, die Sie kennen: Haben Sie Angst, selbst Opfer zu werden?

Nein, ich jogge auch nachts im Dunkeln! Da mache ich mir mehr Sorgen, ob mich ein Hund anfallen könnte (lacht). München ist sicher. Die Polizei ist in München sehr präsent. Man sieht an der Kriminalstatistik, dass diese im Vergleich weit unterdurchschnittlich ist.

Zur Person Alexander Stevens gehört zu Deutschlands bekanntesten Strafverteidigern. Seit 2010 ist er als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in München tätig, vertritt vor Gericht Mörder, Vergewaltiger, Bankräuber. 1981 in München geboren und aufgewachsen ist er auch als Bestseller-Autor und Podcaster bekannt. 2017 veröffentlichte er sein Buch „Garantiert nicht strafbar“. Der Vater einer zwölfjährigen Tochter lebt in Haidhausen. Zu seinen bekanntesten Prozessen gehören das Verfahren im #MeToo-Fall gegen Dieter Wedel, in dem er die Schauspielerin Jany Tempel vertrat, und der Prozess gegen den Musikprofessor Siegfried Mauser. Im Prozess um den Dreifachmord von Starnberg 2021/22 verteidigte er einen Mitangeklagten und erhob Foltervorwürfe gegen die Polizei. Außerdem übernahm er 2022 die Vertretung des Sängers Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung. Der Prozess beginnt am 7. November 2023 vor dem Leipziger Landgericht.

