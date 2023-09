EHC Red Bull München in der Champions League: Infos & Updates zum Spiel am Sonntag gegen Oceláři Třinec

Von: Marco Litzlbauer

Deutscher Meister: Patrick Hager brillierte als Kapitän bei Red Bull München. © picture alliance/dpa

CHL 2023/24: Red Bull München will nach Niederlage im Penaltykrimi nun im zweiten Spiel in Tschechien den ersten Sieg. Alle Infos und Updates...

München - Der amtierende DEL-Meister Red Bull München musste sich zum Auftakt der Champions League (CHL) bei Vítkovice Ridera mit einem 3:4 nach Penaltyschießen (0:0|1:3|2:0|0:0|0:1) geschlagen geben. Vor 4935 Zuschauern im tschechischen Ostrava erzielten Maximilian Kastner, Trevor Parkes und Austin Ortega die Treffer für die Münchner. Die Entscheidung für die Tschechen fiel letztlich erst nach 30 (!) Penaltys.

Red Bull München in der CHL gegen Oceláři Třinec: Vorrunden-Spiel nicht im Free-TV zu sehen

Am Sonntag, 3. September, steht nun das zweite CHL-Match in Tschechien an: Gegen Oceláři Třinec wollen die Red Bulls ihren ersten CHL-Sieg der Saison einfahren. Ausgerechnet also gegen den amtierenden Meister der Extraliga.

Zu sehen ist die heutige Begegnung leider nicht im Free-TV. Nur die Bezahlsender „Sport1+“ und „DAZN“ übertragen die Begegnungen der deutschen Mannschaften in der Gruppenphase. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Red Bulls stand bislang als einziges deutsches Team 2019 im Finale. Bei den vergangenen fünf Teilnahmen erreichten die Münchner immer mindestens das Achtelfinale.

Red Bull München in der CHL: Liga startet 2023/24 mit neuem Modus

Dieses Jahr gibt es jedoch einen neuen Modus. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern werden in einer „Regular Season“ (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner.

