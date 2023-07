Höherer Mindestlohn für München: Beratungen bald abgeschlossen?

16 Euro! Kommt Mindestlohn für München? Die Pläne von OB Reiter

Von: Kevin Wenger

Steigt der Mindestlohn in München bald auf 16 Euro? Hallo hat Stimmen zu dem Vorschlag gesammelt. (Symbolbild) © dpa/Troende

Könnte der Mindestlohn in München bald auf 16 Euro steigen? OB Reiter könnte sich das vorstellen, doch wie sehen DEHOGA und die Friseurinnung das...

München ‒ Weil die Lebenshaltungskosten in der Isarmetropole so hoch wie in keiner anderen deutschen Stadt seien, soll in München bald ein eigener Mindestlohn in Höhe von 16 Euro gelten. Jedenfalls, wenn es nach OB Dieter Reiter (SPD) geht. Entsprechende Äußerungen von ihm gab es bereits 2022, doch nun scheint es konkret zu werden.

Zu den Details wollte sich Reiter auf Hallo-Nachfrage noch nicht äußern. Nur zu seinem Beweggrund: „Selbst mit dem neuen Mindestlohn liegt ein Arbeitnehmer bei einer 40-Stunden-Woche gerade einmal auf Höhe der Münchner Armutsgrenze.“ Deshalb will er im Stadtrat eine entsprechende Vorlage einbringen, die auf einen Münchner Mindestlohn von 16 Euro abzielt.

Höherer Mindestlohn für München: Kritische Stimmen

Hallo hat sich umgehört. Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in München sieht man die Pläne mehr als kritisch. Geschäftsführerin Daniela Ziegler: „Die meisten Betriebe der Stadt zahlen sowieso mehr als den Mindestlohn. Wir sind der Meinung, dass sich ein Oberbürgermeister nicht in die Tarifautonomie einmischen sollte.“ Zumal eine Stadt für sich alleine nicht an der Tarifautonomie rütteln könne.



Auch Christian Kaiser, Obermeister der Friseurinnung München, hält die Einrichtung einer höheren Lohnuntergrenze speziell für München für „unmöglich“. Dies sei Aufgabe der Mindestlohnkommission. Für ihn sei dies „ein Schritt in die Planwirtschaft, der am Markt vorbeigeht“. Kaiser geht sogar weiter: „Grundsätzlich sollte sich auch der Staat heraushalten, wenn eine Tarifkommission besteht.“



Christian Kaiser, Obermeister der Friseurinnung München. © privat

Höherer Mindestlohn für München: Beratungen bald abgeschlossen?

Schlussendlich, so Kaiser, könne die angestrebte Änderung des Oberbürgermeisters sogar zu Lasten der Beschäftigung gehen. Die Friseure müssten im Anschluss sowohl um ihre Arbeitsstelle als auch um ihre Kunden fürchten: Wegen sich als Reaktion „zwangsläufig verteuernder Preise“, könnten viele Münchner ganz aufs Haareschneiden verzichteten. Langfristig gesehen entstünde eine Lohn-Preis-Spirale, durch die keine Seite einen wirklichen Gewinn ziehen könne, so Kaisers Befürchtung.



Wie die SPD-Stadtratsfraktion Hallo bestätigt hat, berate man aktuell über die Beschlussvorlage zur Erhöhung des Mindestlohns. Schon kommende Woche könnten diese Beratungen abgeschlossen sein.

Entwicklung des bundesweiten Mindestlohns Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland liegt seit dem 1. Oktober 2022 bei genau zwölf Euro pro Stunde. Die nächste Erhöhung soll am 1. Januar 2024 kommen. Ab diesem Zeitpunkt können die deutschen Arbeitnehmer einen Verdienst von 12,41 Euro in der Stunde erwarten. Ein Jahr später steigt der bundesweite Mindestlohn auf 12,82 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von etwa drei Prozent.

Gewerkschaftsvertreter haben angesichts der hohen Inflation eine deutlich stärkere Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns gefordert.

