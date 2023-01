Rekord-Temperatur in München an Silvester ‒ DWD kündigt aber schon nächste Kaltfront für Bayern an

Von: Jonas Hönle

Neuer Temperatur-Rekord an Silvester in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

An manchen Orten in Bayern erreichte die Temperatur an Silvester einen neuen Rekord - auch in München war es besonders warm. Doch nun nähert sich eine Kaltfront.

München ‒ Mit Sonnenschein und milden Temperaturen ist Bayern ins neue Jahr gestartet und auch in München war es an Silvester besonders warm.

Temperatur-Rekord an Silvester in München

Die Landeshauptstadt lieferte einen vorläufigen Rekordwert von 20 Grad. Er lag damit noch einmal deutlich über dem bisherigen Silvester-Rekord von 15,6 Grad, der im vergangenen Jahr gemessen wurde.

In Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurde es mit 20,8 Grad am Samstag so warm wie noch nie zu Silvester in einem bayerischen Ort. Die bislang höchste gemessene Temperatur an einem Silvestertag in Bayern gab es 2021 mit 16,8 Grad in Kempten.

DWD rechnet mit Kaltfront in Bayern

So warm wird es nach Angaben eines Sprechers Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Beginn des neuen Jahres allerdings nicht bleiben. „Im Laufe der Woche, ab Dienstag, geht es wieder in den einstelligen Bereich.“

Am Montag zieht nach DWD-Angaben eine Kaltfront von Nordwesten herüber, die Wolken und Regen mit sich bringen kann. In höheren Lagen kann es zu stürmischen Böen kommen.

